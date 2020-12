Pattensen

Wie viel Personal braucht die Stadtverwaltung? Um diese Frage haben Pattensens Ratsvertreter in einer fünfstündigen Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstagabend engagiert gestritten. Die interfraktionelle Ratsinitiative aus CDU, UWG, UWJ und Freien Wählern will mehrere derzeit unbesetzte oder neu geplante Stellen streichen. „Mit rund 8 Millionen Euro sind die Personalkosten das größte steuerbare Budget im Haushalt“, sagte Jonas Soluk ( CDU).

Die Vertreter der Verwaltung weisen jedoch auf die schon jetzt bestehende Überlastung einiger Rathausmitarbeiter hin. „Die Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung ist am Ende, es geht nicht mehr“, sagte der Erste Stadtrat Axel Müller und meinte ganz konkret auch den von ihm geleiteten Fachbereich Technische Dienste. Dort werden Hoch- und Tiefbauprojekte in der Stadt geplant. Für die kommenden Jahre stehen in Pattensen einige Großprojekte an. Unter anderem werden in Schulenburg eine neue Grundschule und eine Kindertagesstätte gebaut, die Leinetalschule wird in eine Kindertagesstätte umgewandelt, nahezu alle acht Feuerwehrgerätehäuser werden saniert oder neu errichtet und voraussichtlich wird auch der Betriebshof neu gebaut.

Anzeige

Bürgermeisterin: Teile der Verwaltung sind seit Jahren überlastet

Bürgermeisterin Ramona Schumann stimmte Müller zu und wies auf Anfrage dieser Zeitung noch auf weitere Bereiche der Stadtverwaltung hin, die an der Grenze zur Überlastung arbeiten: „Das betrifft alle Bereiche, die die Bauprojekte fachlich begleiten. So muss zum Beispiel das Sachgebiet Bildung, Betreuung und Sport den Neubau von Schulen und Kindertagesstätten mit pädagogischer Expertise unterstützen.“ Laut Schumann dauert die Überlastung in Teilbereichen der Verwaltung schon seit Jahren an.

Zwar gibt es mit den aktuell 140 Verwaltungsmitarbeitern deutlich mehr als die 88, die es noch im Jahr 2006 waren. „Das sind aber nicht alles Vollzeitstellen“, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding. Schumann ergänzte, dass auch zahlreiche Aufgaben dazu gekommen seien, vor allem im Bereich der Bildung. „2006 hatten wir zum Beispiel noch keine Kindertagestätten an der Pariser Allee und der Ruther Straße. Nicht das Personal verursacht die Kosten, sondern die vielen Aufgaben“, sagte die Bürgermeisterin.

Bürgermeisterin Ramona Schumann Quelle: Tobias Lehmann

SPD spricht von „mangelnde Wertschätzung von Mitarbeitern“

SPD-Ratsherr Jens Ernst kritisierte die interfraktionelle Ratsinitiative für die vorgeschlagenen Stellenstreichungen im Entwurf des Doppelhaushalt 2021/2022. „Das zeugt von mangelnder Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern der Verwaltung.“ Seine Fraktion wolle dem von der Verwaltung vorgeschlagenen Stellenplan im Wesentlichen zustimmen.

Jonas Soluk ( CDU) betonte zunächst, dass die Ratsinitiative keine Kündigungen vorsieht. Weiter forderte er, es müsse offen über alle Probleme gesprochen werden. Soluk macht unter anderem ein Führungsdefizit im Rathaus für den Krankenstand verantwortlich. „Warum spricht niemand über den Brandbrief einiger Mitarbeiter? Das sind Hilfeschreie, auf die wir reagieren müssen“, sagte er. Vor zwei Jahren hatte rund ein Dutzend Mitarbeiter in einem öffentlich gewordenen Brief eine mangelhafte Kommunikation mit der Leitungsebene beklagt.

Schumann sagte damals, dass sie einen Prozess zur Verbesserung der Arbeitsabläufe angestoßen habe, in dem alle Probleme offen angesprochen werden sollten. Sie zeigte sich enttäuscht, dass die intern geäußerten Beschwerden in die Öffentlichkeit getragen wurden. Stadtrat Müller sagte, Soluk habe nicht genügend Einblick in die Verwaltungsarbeit, um über Führungsmängel urteilen zu können. „Doch anstatt mit uns darüber zu sprechen, teilen Sie immer nur aus ohne Ende“, sagte Müller direkt an Soluk gerichtet.

Streit um die Festanstellung für Auszubildende

Ein konkreter Streitpunkt in der Mammutsitzung am Donnerstag waren die zurzeit sechs Auszubildenden der Verwaltung. Drei von ihnen werden Mitte 2021 fertig. „Wir würden sie gerne behalten“, sagte Steding. Georg Thomas ( CDU) sagte, dass auch die Ratsinitiative allen Auszubildenden einen Platz geben will. Dennoch soll nur eine neue Stelle eingeplant werden. „Es gibt immer auch eine Fluktuation im Rathaus“, begründete er. Und: „Die freiwerdenden Stellen bekommen die Auszubildenden.“

Will feste Zusagen für Azubis: Florian Ernst Quelle: Tobias Lehmann

Steding entgegnete, dies sei für Auszubildende zu unsicher: „Die wollen Monate vor dem Abschluss ihrer Ausbildung wissen, ob sie bei uns bleiben dürfen. Sonst bewerben sie sich woanders.“ Florian Ernst, Mitglied des Jugendparlaments und Sohn von SPD-Politiker Jens Ernst, ergänzte: „Ich bin zurzeit selbst Auszubildender und spreche aus Erfahrung. Die Motivation ist höher und die Arbeit besser, wenn Auszubildende eine sichere Garantie zur Weiterbeschäftigung haben.“ Die Ratsinitiative zog die vorgeschlagene Streichung der für die Auszubildenden vorgesehenen Stellen schließlich zurück – um noch einmal darüber zu diskutieren.

Gleichstellungsbeauftragte soll ehrenamtlich arbeiten

Streit gab es auch wegen der Gleichstellungsbeauftragten. Diese ist zurzeit fest im Stellenplan verankert. Für Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern ist das jedoch nicht vorgeschrieben. Hier reicht auch die ehrenamtliche Beschäftigung einer Gleichstellungsbeauftragten. Laut Soluk könnte Geld gespart werden, indem der fest angestellten Gleichstellungsbeauftragten andere Aufgabe übertragen werden und ihre aktuelle Arbeit eine ehrenamtliche Kraft übernimmt.

SPD-Ratsherr Thomas Vogel sagte, dadurch sei finanziell nichts gewonnen: „Vielmehr müssen wir eine zusätzliche Ehrenamtspauschale zahlen.“ Zudem könnten der Mitarbeiterin nicht einfach andere Tätigkeiten zugeordnet werden. Die Bündnisgrüne Sandra Stets gab zu bedenken, dass möglicherweise Bauprojekte verzögert werden, in die die aktuelle Gleichstellungsbeauftragte eingebunden sei und in die neue sich erst noch einarbeiten müsse. Eine Antwort gab die Ratsinitiative darauf nicht. Gegen die Stimmen von SPD und Grünen sprach sich der Ausschuss mehrheitlich dafür aus, künftig eine ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu beschäftigen.

Schumann kündigte abschließend an, dass die Verwaltung im Januar einen Kompromissvorschlag präsentieren wolle, der die vorliegenden Sparvorschläge der SPD und der Ratsinitiative zusammenführt. Der Haushalt mitsamt dem Stellenplan soll Ende Januar beschlossen werden.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann