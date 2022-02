Pattensen

Das passiert nicht oft: Der Rat in Pattensen hat der Stadtverwaltung im Rathaus sogar eine halbe neue Stelle mehr genehmigt als überhaupt beantragt war. Bei einem Punkt fiel die Abstimmung jedoch denkbar knapp aus. Die Stelle für den Klimaschutz ging in der jüngsten Ratssitzung mit nur einer Stimme Mehrheit durch.

Die CDU-Fraktion hatte beantragt, die von der Stadtverwaltung geforderte Stelle für den Klimaschutz abzulehnen. Ratsherr Roman Dobberstein wies darauf hin, dass zurzeit auch auf Landesebene über das Thema diskutiert wird und die Stadt zunächst abwarten solle, wie sich die Rechtslage entwickele. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas sagte, dass seine Fraktion nicht gegen den Klimaschutz sei. Das bewiesen mehrere politische Anträge. Zuletzt hatte die CDU-Fraktion die Installation einer großen Fotovoltaikanlage auf der Dreifeldsporthalle der KGS beantragt und auch Zustimmung dafür bekommen.

Stimmen für Klimaschutz verteilen sich im Pattenser Rat sehr unterschiedlich

„Wir haben uns angesichts des defizitären Haushalts der Stadt den Stellenplan aber sehr genau angesehen“, sagte Thomas. Zurzeit ließe sich aus Sicht der CDU-Fraktion auf einen Klimaschutzmanager verzichten. „Das ist aber keine Absage für die Ewigkeit“, stellte Thomas klar. Jetzt erübrigt sich eine weitere Abstimmung ohnehin, weil die Stelle mit einer Stimme Mehrheit genehmigt wurde.

Die Stimmen wurden teilweise auch innerhalb der Fraktionen unterschiedlich verteilt. Für einen Klimaschutzmanager sprachen sich die Fraktionen von SPD und Bündnisgrünen sowie Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD), Svenja Blume (UWG), Günter Kleuker (UWJ) und Friedrich Wulkopf (Freie Wähler) aus. Dagegen stimmten die CDU-Fraktion sowie Klaus Iffland (UWG), Dirk Erdner (FDP) und Thomas Bungart (AfD). Arndt Brinkmann (UWG) enthielt sich. Die Fraktion der Bündnisgrünen war über das Ergebnis erfreut. „Wenn wir beim Klimaschutz aktuell sparen, zahlen wir später das Doppelte drauf“, sagte die Fraktionsvorsitzende Sandra Stets.

Rat stimmt Stelle für Fördermittelmanagement zu

Umstritten war auch eine Stelle zum Fördermittelmanagement. Der Aufgabenbereich lag zuvor in der Hand des Wirtschaftsförderers. Die Stadtverwaltung sieht jedoch beide Tätigkeiten als so umfangreich an, dass diese jetzt getrennt werden sollen. Schumann sagte, dass Wirtschaftsförderer Arne Schütt das 75-fache seiner Stelle an Fördergeldern erworben habe. Schütt ist Ende des vergangenen Jahres zur Region Hannover gewechselt. Die CDU-Fraktion hatte lediglich eine halbe Stelle für das Fördermittelmanagement vorgesehen, die der Wirtschaftsförderung zuarbeiten solle. Doch mehrheitlich sprach sich der Rat für eine volle Stelle aus.

Die SPD sieht viele Vorteile. Ihr Fraktionsvorsitzender Jens Ernst sagte, dass es mehr als 100 Förderfelder des Landes für Verwaltungen und weitere 100 Förderrichtlinien allein für Kommunen in der Größe Pattensens gebe. Dazu kommen noch Förderprogramme des Bundes und der Region Hannover. „Die Richtlinien zu den Förderthemen sind komplex und vielfältig und damit nicht leicht zu nutzen. Es wird sich für unsere Stadt und den städtischen Haushalt sehr lohnen, gezielt mehr Mittel einzuwerben“, sagte er.

Neue halbe Stelle bekommt der Betriebshof

Die zusätzlich halbe Stelle, die die Stadtverwaltung nicht beantragt hatte, bekommt der Betriebshof. Diese Stelle war im vergangenen Jahr noch mehrheitlich vom Rat abgelehnt worden, weshalb die Verwaltung sie nicht erneut beantragt hatte. Dafür schlug die CDU-Fraktion, die die Stelle 2021 auch noch abgelehnt hatte, diese jetzt vor. Nach Gesprächen mit Mitarbeitern des Betriebshofs sei deutlich geworden, dass diese zusätzliche Arbeitskraft dort dringend benötigt wird.

Der gesamte Stellenplan 2022 wurde schließlich mit großer Mehrheit verabschiedet. CDU-Ratsherr Georg Thomas hatte bereits im Finanzausschuss gesagt, dass nach der Genehmigung der Stellen von der Verwaltung aber auch erwartet werde, dass nicht bearbeitete Aufgaben nicht mehr mit dem Mangel an Personal begründet werden. Ramona Schumann bedankte sich bei den Ratsmitgliedern für die Stellen und versprach: „Wir werden möglichst viel Positives daraus ziehen.“ Auch Andrea Steding, die als Fachbereichsleiterin unter anderem für das Personal zuständig ist, freute sich und kündigte an, die Stellen möglichst schnell besetzen zu wollen.

Von Tobias Lehmann