Pattensen

Mit 14 zu zwölf Stimmen hat der Rat der Stadt Pattensen ein Moratorium für gebührenpflichtige Straßensanierungen beschlossen. Dieses soll bis zur Verabschiedung des Doppelhaushalts 2021/2022 gelten. Damit ist voraussichtlich spätestens im Januar zu rechnen. Die Stadt verpflichtet sich dazu, während des Moratoriums die geplanten Sanierungen der Straßen Neuer Weg in Pattensen-Mitte und Grünes Tal in Schulenburg noch nicht zu beginnen und dementsprechend auch noch keine Beiträge dafür einzuziehen. Der Rat der Stadt will die Zeit nutzen, um eine Möglichkeit zur Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) zu finden.

„Wir haben die Abschaffung der Strabs ab 2021 im Januar diesen Jahres mit großer Mehrheit beschlossen. Jetzt sollten wir nicht so schnell aufgeben“, sagte Georg Thomas ( CDU) in der knapp vierstündigen Sitzung am Donnerstagabend. Die Region Hannover hatte als zuständige Kommunalaufsicht deutlich gemacht, dass sie eine Abschaffung der Strabs in Pattensen ohne schlüssige Gegenfinanzierung nicht akzeptieren und notfalls auch gerichtlich dagegen angehen wird. „Wenn die Abschaffung der Strabs am Ende juristisch untersagt wird, ist das so. Doch wir sollten es zumindest versuchen“, sagte Thomas.

Anzeige

Anlieger fürchten teure Zahlungen für die Sanierung der Straßen

Die Stadt hat in den vergangenen zehn Jahren insgesamt 2,7 Millionen Euro durch die Beiträge der Anlieger für die Sanierung der Straßen eingenommen, also jährlich durchschnittlich 270.000 Euro. Der höchste gezahlte Einzelbetrag liegt bei rund 40.000 Euro. Als nächstes sollen die Straßen Neuer Weg in Pattensen-Mitte und Grünes Tal in Schulenburg saniert werden. Die Anlieger drückten in der Ratssitzung ihre Angst vor teuren Beitragszahlungen aus. Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, kündigte an, dass die Anlieger gemäß dem Gesetz mindestens drei Monate vor Beginn der Straßensanierungen über ihre voraussichtlichen Beiträge informiert werden, sollte die Strabs in Pattensen bestehen bleiben.

In einem interfraktionellen Antrag haben die Ratsfraktionen von CDU, UWG, UWJ und Freie Wähler jüngst eine Sparliste für den Doppelhaushalt vorgelegt. Für beide Jahre werden Einsparungen von rund 2 Millionen Euro vorgeschlagen. Jens Ernst ( SPD) stellte aber klar, dass die voraussichtlichen Defizite des städtischen Haushalts bei jährlich 4 Millionen Euro liegen. Dazu kommen laufenden Kassenkredite in Höhe von 17 Millionen Euro. „Ich bin ein hoffnungsfroher Mensch. Doch um Einsparungen in dieser Höhe zu erreichen, fehlt mir einfach die Fantasie.“ Möglich wäre jedoch, die Strabs zu überarbeiten. Es gebe Spielräume, um die Anlieger zu entlasten. Dem stimmte auch Matthias Friedrichs ( SPD) zu. „In der bestehenden Form ist die Strabs unsozial und brutal. Menschen dürfen dadurch nicht ruiniert und ausgeplündert werden“, sagte er.

Arbeitsgruppe findet keine Kompensation für die Strabs

Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung mit Mitgliedern aus allen Fraktionen haben in mehreren Sitzungen versucht, eine Kompensation für die wegfallenden Beträge bei einer Absetzung der Strabs zu finden. Erfolg hatten sie nicht. Dirk Meyer (UWJ) sagte: „Es ist Augenwischerei zu behaupten, dass wir die Strabs in dieser Stadt absetzen können.“ Einige Bundesländer haben die Straßenausbaubeiträge bereits flächendeckend abgeschafft. Niedersachsen jedoch nicht. „Das Land Niedersachsen gibt den Kommunen damit die Möglichkeit, noch etwas Geld für die meist klammen Haushalte einzunehmen. Wir können im Moment einfach keine Geschenke verteilen“, sagte Meyer.

Bürgermeisterin Ramona Schumann wird jetzt gemeinsam mit Kämmerin Heike Hessenkamp der Region Hannover Bericht über die Entscheidung des Rats für das Moratorium erstatten. Die Region Hannover hatte vor der Sitzung bereits eine endgültige Entscheidung gefordert. Allerdings galt zu dem Zeitpunkt auch noch der bestehende Beschluss des Rats, dass die Strabs zum 1. Januar 2021 abgeschafft wird. Durch die Zustimmung für das Moratorium hat das Gremium diesen Beschluss jetzt aufgehoben. „Ich werde zeitnah über die Reaktion der Region Hannover berichten“, sagte Schumann.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann