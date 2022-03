Pattensen

Vom 18. Juli bis 5. August sind alle Kindertagesstätten in Pattensen wegen der Ferien geschlossen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist der erste Betreuungstag danach der 8. August, bei den Kindertagesstätten des Vereins Mobile und beim Lucas-Kindergarten ist es der 9. August. Die Stadt bietet für Familien mit berufstätigen Eltern allerdings eine Betreuung während der ersten beiden Wochen der Schließzeit an. Eltern müssen ihr Kind dafür bis Ende März bei der Stadt anmelden.

Die Betreuung ist wochenweise buchbar und erfolgt vom 18. bis 29. Juli im DRK-Kindergarten „Die Rappelkiste“ am Hirtenweg 9 in Pattensen-Mitte – montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr.

Plätze sind begrenzt

Da die Plätze für die Ferienbetreuung begrenzt sind, gelten bestimmte Kriterien, die die Eltern erfüllen müssen. Dazu zählt, dass diese berufstätig sind und zu der Ferienzeit der Kita keinen Urlaub bekommen können. Entsprechende Bescheinigungen des Arbeitgebers sollten bei der Anmeldung bereits mitgeschickt werden. Das Angebot gelte zudem ausschließlich für Kindergarten- und Hortkinder.

Für eine Betreuung von 8 bis 14 Uhr wird ein Elternentgelt in Höhe von 60 Euro pro Woche fällig, für eine Betreuung von 8 bis 16 Uhr sind es 80 Euro pro Woche. „Diese Entgelte enthalten nicht die Kosten für das Mittagessen“, berichtet die Stadt. „Etwaige Ermäßigungen, zum Beispiel Beitragsfreiheit oder Geschwisterermäßigung, finden bei der Ferienbetreuung keine Berücksichtigung“, heißt es weiter.

Anmeldebögen gibt es in Kitas

Eine verbindliche Anmeldung muss bis zum 31. März schriftlich im Rathaus vorliegen. Die Anmeldebögen sind in den Kindertagesstätten erhältlich. Die Verwaltung schickt sie nach einem Anruf im Rathaus unter Telefon (05101) 1001363 zu.