Pattensen

Am 22. Juli beginnen in Niedersachsen die Schulferien. Die Kinder in Pattensen können sich auf sechs Wochen Erholung freuen. Damit ihnen in der Zeit nicht langweilig wird, hat das Sachgebiet Jugendarbeit der Stadt in Kooperation mit verschiedenen Vereinen, Organisationen sowie Privatpersonen ein Ferienpassprogramm ausgearbeitet. Allerdings weist die Verwaltung darauf hin, dass alle geplanten Veranstaltungen vorerst „coronabedingt unter Vorbehalt“ stattfinden.

Laut Stadtmitarbeiterin Susanne Ewler sei ein Angebot „mit vielen Einzelveranstaltungen aus Sport, Spiel, Kultur, Kreativität, Musik und jeder Menge Spaß und Action“ entstanden. „Viele kreative und naturkundliche Angebote finden sich ebenso im Programm wie Tagesfahrten, Abend- und Nachtveranstaltungen sowie viele spannende Aktionen vor Ort“, teilt sie mit.

Buchung erfolgt online

Ab Donnerstag, 17. Juni, soll das komplette Angebot im Internet unter www.ferienpass-pattensen.de einsehbar sein. Darüber soll auch die Buchung erfolgen. Die Teilnehmer registrieren sich online, können Wunschlisten erstellen und Einzelveranstaltungen für sich buchen. Sollte die Nachfrage größer sein als tatsächlich Plätze zur Verfügung stehen, erfolge laut Stadt eine automatische Verlosung. Die Teilnehmer sollen danach per E-Mail benachrichtigt werden. Die Bezahlung erfolge erst nach den Ferien per Lastschriftverfahren.

Von Mark Bode