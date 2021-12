Pattensen-Mitte

Die Stadt Pattensen bietet kurzfristig noch einen weiteren Termin für eine Boosterimpfung gegen das Coronavirus an: Am Sonnabend, 4. Dezember, von voraussichtlich 12 bis 17 Uhr, ist ein mobiles Impfteam im Feuerwehrgerätehaus Pattensen, Commandant-Diete-Weg 1, im Einsatz. Der Besuch ist allerdings nur nach einer Terminvereinbarung per Internet möglich. Zudem muss die Zweitimpfung mindestens fünf Monate zurückliegen, um eine Auffrischungsimpfung erhalten zu können.

Terminvergabe erfolgt online

Die Terminvergabeseite ist noch bis zum 2. Dezember unter dem Link https://bit.ly/3d3CwpI abrufbar. Sollten frühzeitig alle Termine vergeben sein, wird die Seite abgeschaltet. Die Bestätigung des Termins erfolgt bis zum 3. Dezember per E-Mail.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Renate Riedel von der Stadtverwaltung erklärt, dass der Impfstoff von der Firma Biontech nur für unter 30-Jährige, Schwangere oder bereits mit Astrazeneca und Biontech Kreuzgeimpfte vorgesehen ist. Ansonsten werde der Impfstoff der Firma Moderna verwendet.

Von Mark Bode