Pattensen

Der Stadt Pattensen fehlt es an sozialem Wohnraum. Konkret besteht bis 2025 voraussichtlich ein Bedarf an 80 weiteren sozial geförderten Wohnungen.

Aktuell haben 59 Gruppen und Einzelpersonen Anspruch auf eine Sozialwohnung, die ihnen nicht vermittelt werden kann: drei Familien, zwölf Alleinstehende, 14 Senioren, 21 geflüchtete Familien und neun geflüchtete Alleinstehende. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Vorlage der Stadtverwaltung hervor. Basis ist das Wohnraumversorgungskonzept, das die Region Hannover bereits 2019 erstellt hat.

In Pattensen gibt es insgesamt rund 6700 Wohnungen in 4300 Gebäuden. Mehr als 35 Prozent der Wohnungen sind größer als 120 Quadratmeter. In der Region liegt diese Quote nur bei etwas mehr als 30 Prozent. Unter dem Durchschnitt liegt die Stadt jedoch bei den Sozialwohnungen. Aktuell hat die Stadt 40 Sozialwohnungen, 36 in Pattensen-Mitte und vier in Koldingen. Das entspricht etwa 0,6 Prozent des gesamten Wohnungsbestands. Innerhalb der Region Hannover ohne die Landeshauptstadt liegt der Durchschnitt hier bei 2,0 Prozent. Wird Hannover mitgerechnet, liegt der Durchschnitt sogar bei 4,7 Prozent. „Damit liegt Pattensen deutlich unterhalb der Quote“, heißt es in der Vorlage.

Die Stadt hat insgesamt zu wenig Wohnungen

Der Erste Stadtrat Axel Müller teilt auf Anfrage mit, dass es keine rechtliche Verpflichtung zur Schaffung von sozialem Wohnraum gebe. „Doch wir sehen, dass der Bedarf da ist“, sagt er. „Es sollte dann auch die Aufgabe einer Kommune sein, diesem entgegenzukommen.“ Die Stadtverwaltung will dafür aber den Rückhalt der Politik haben. Deshalb soll der Rat jetzt ganz offiziell den Auftrag zur Entwicklung eines Wohnraumkonzepts erteilen. Dieses soll unter anderem die Suche nach geeignetem Bauland enthalten wie auch die Schaffung der notwendigen Infrastruktur. Auch mögliche Investoren sollen angesprochen werden. „Stimmt der Rat zu, können wir möglicherweise mit der Politik eine Lenkungsgruppe nur für diesen Bereich aufstellen“, sagt Müller.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Erste Stadtrat weist darauf hin, dass der Wohnungsmarkt in Pattensen „nahezu leer gefegt“ sei. Das betreffe nicht nur die Sozialwohnungen, sondern alle zur Verfügung stehenden Wohnungen. Im zurzeit entwickelten Baugebiet Milchweg in Schulenburg sollen in mehrgeschossigen Häusern auch einige Wohnungen entstehen. „Das deckt aber nur einen Bruchteil des Bedarfs“, sagt Müller. Die Nachfrage nach Wohnungen bestehe vor allem in den Stadtteilen Pattensen-Mitte und Schulenburg. In Pattensen-Mitte seien viele Wohnungen in dem geplanten Baugebiet Mühlenfeld entstanden, das von der Politik unter anderem aus Kostengründen jedoch abgelehnt wurde. Deshalb ist es Müller wichtig, eine konkrete Ratsentscheidung in der Hand zu haben, um damit argumentieren zu können.

Alle 40 Sozialwohnungen sind belegt

Auch die in Pattensen zur Verfügung stehenden 40 Sozialwohnungen sind zurzeit alle belegt. Die Stadt hat bereits einigen vor Jahren dort untergebrachten Flüchtlingen gekündigt, die integriert sind und keinen Flüchtlingsstatus mehr haben. Doch mehrere der Mieter können die Wohnung nicht räumen, da sie keinen alternativen Wohnraum finden.

Das Thema wird erstmals in der Sitzung des Ausschusses für Bauentwicklung und Stadtentwicklung am Dienstag, 18. Januar,ab 19.15 Uhr im Rathaus besprochen. Die Veranstaltung wird live auf dem Youtube-Kanal der Stadt gestreamt. Die endgültige Entscheidung über das Wohnraumkonzept fällt der Rat in der Sitzung am Donnerstag, 27. Januar.

Von Tobias Lehmann