Die Stadt Pattensen hat an Spielplätzen der Stadt neue Hinweisschilder angebracht. Diese sollen bei bevorstehendem Frühlingswetter die Nutzer der Anlagen an die geltenden Corona-Regeln erinnern.

Stadt bringt Corona-Hinweise an Spielplätzen an

