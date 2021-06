Pattensen-Mitte

Der Brunnen läuft nicht, die Bänke fehlen, das Schild zu Ehren der aktuellen Bürgermeisterin in Saint-Aubin-lès-Elbeuf fehlt auch ein Jahr nach Amtsantritt und viele Sträucher wuchern wild. Im Gespräch mit dieser Zeitung hatte der frühere Pattenser Bürgermeister den Zustand des Partnerschaftsplatzes neben Sparkasse und ZOB in Pattensen-Mitte kritisiert. Doch nun hat sich etwas getan: Bürgermeisterin Ramona Schumann hat den Schaukasten mit Fotos und Informationen gefüllt. Zudem waren Mitarbeiter der Firma Roselieb im Einsatz, um das Grün zurückzuschneiden.

Die Arbeiten seien noch längst nicht abgeschlossen, erklärt Peter Roselieb. „Aufgrund der Brut- und Setzzeit müssen wir mit dem weiteren Zurückschneiden noch warten“, sagt der Geschäftsführer der Gebäudeservice-Firma. Deshalb wurde vorerst nur das Grün beseitigt, das auf den Fußweg wucherte. Das sei aufgrund der Regelung im Niedersächsischen Straßengesetzes erforderlich gewesen.

Fotos hängen im Schaukasten

Schumann hängte unter anderem ein Foto von ihr mit der französischen Amtskollegin Karine Bendjebara-Blais auf, dazu weitere Fotos von gemeinsamen Feiern in der Partnerstadt oder in Pattensen. Auf einem kurzen Schreiben Schumanns, das sie im Namen des Partnerschaftskomitees verfasst hat, ist zu lesen: „Auch in Zeiten der Pandemie denken wir an unsere Freundinnen und Freunde in Frankreich. Wir vermissen unsere Begegnungen mit den Familien und pflegen unsere Freundschaft auf auf die Distanz.“

Nach langer Zeit ist im Schaukasten am Partnerschaftsplatz in Pattensen-Mitte nun wieder etwas zu sehen. Bürgermeisterin Ramona Schumann hat Fotos und weitere Informationen aus der Partnerstadt Saint-Aubin-lès-Elbeuf aufgehängt. Quelle: Mark Bode

Nathalie Duhamel, Präsidentin des Partnerschaftskomitees der französischen Seite, schrieb kürzlich einen Brief, den Schumann in übersetzter Form in den Schaukasten hängte. „Die Covid-Pandemie trifft leider unsere beiden Völker“, ist zu lesen. Dazu erzählt sie von Ausgangssperren, der Neubesetzung des Partnerschaftskomitees und der Vorfreude auf ein baldiges Wiedersehen.

Sitzgelegenheit wird bis Anfang Juli angebracht

Die Sitzgelegenheiten, die derzeit noch fehlen, werden laut Schumann derzeit von Mitarbeitern des Stadtbetriebshofes aufbereitet. Bis spätestens Anfang Juli sollen diese aber wieder montiert werden. Das Schild mit dem Namen von Bendjebara-Blais fehle noch, weil dieses vor dem Anbringen noch foliert werden müsse. Da die Glasscheiben des Schaukastens inzwischen nicht mehr ganz durchsichtig sind, sollen diese demnächst ausgetauscht werden. Einzig der Brunnen bleibe aufgrund eines Lecks in einer Leitung vorerst weiterhin außer Betrieb. „Aber wir haben unsere Freunde in Frankreich nicht vergessen“, sagt Schumann deutlich.

