Pattensen

Unter ungewöhnlichen Umständen hat Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann jetzt Führungskräfte der Feuerwehr ins Ehrenbeamtenverhältnis berufen und ausscheidenden Ortsbrandmeistern die Entlassungsurkunde ausgehändigt. Während die Wahlen jeweils nicht öffentlich stattfinden, wird traditionell für die Ernennung und Verabschiedung der Rahmen einer öffentlichen Ratssitzung gewählt. Doch wegen der Corona-Pandemie blieb die Öffentlichkeit diesmal weitgehend fern – auch die meisten amtierenden Führungskräfte der Feuerwehr, die sonst stets die neuen Kameraden im feierlichen Rahmen begrüßen, fehlten. Lediglich Stadtbrandmeister Henning Brüggemann und sein Stellvertreter Jens Beier wohnten neben Sachbearbeiter Stephan Hahn der Zeremonie im Rathaus bei.

Neue Ortsbrandmeister für Koldingen und Jeinsen

Für die Ortsfeuerwehr Schulenburg ändert sich nichts. Jörg Penzold und Dirk Meier wurden für eine zweite Amtszeit, die wiederum sechs Jahre dauert, zum Ortsbrandmeister (Penzold) und Stellvertreter ( Meier) ernannt. Beide setzen ihre erfolgreiche Arbeit fort. Der Vorschlag zur Wiederbesetzung der Führungspositionen stammt bereits aus dem vergangenen Jahr.

Für die Ortsfeuerwehr Koldingen bricht hingegen eine neue Zeitrechnung an: Nach 15 Jahren als Ortsbrandmeister und zuvor sechs Jahren als stellvertretender Ortsbrandmeister gab Hans-Heinrich Schnehage den Staffelstab an Gerrit Groh weiter. Während Letzterer die Ernennungsurkunde erhielt, bekam Schnehage die Entlassungsurkunde aus den Händen der Bürgermeisterin. Der Vorschlag zur Neubesetzung erfolgte am 11. Januar während der Jahresversammlung in Koldingen.

In Jeinsen hatte Oliver Jänsch nach drei Jahren als Ortsbrandmeister und vorherigen 18 Jahren als Stellvertreter sein Amt aus persönlichen Gründen zum 31. Dezember 2019 zur Verfügung gestellt. Bei der Wahl am 18. Januar wurde Maik Schlimme für das Amt des Ortsbrandmeisters vorgeschlagen und – wie alle anderen Kameraden auch – vom Rat der Stadt am 23. April bestätigt.

Bürgermeisterin dankt für das Engagement

Schumann dankte den Kameraden für ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und dafür Sorge zu tragen, dass in der Stadt der Brand- und Katastrophenschutz weiter verbessert wird. Außerdem lobte sie, dass der hohe Ausbildungsstand in den Feuerwehren erhalten bleibt.

Zum Abschluss mahnte die Bürgermeisterin alle Anwesenden zur Vorsicht in diesen Zeiten und äußerte die Hoffnung, dass alle bald in eine „neue Normalität zurückkehren können“.

Von Kim Gallop