Schulenburg

Der Fall der am Sonntag, 18. April, falsch herum auf Halbmast aufgehängten Flaggen an der Grundschule in Schulenburg könnte womöglich noch die Polizei beschäftigen. Stadtsprecherin Andrea Steding schließt nicht aus, Strafantrag gegen Unbekannt zu stellen. Denn was sie zunächst als mögliches Versehen des zuständigen Hausmeisters einstufte, entpuppt sich nun als vermeintlich kriminelle Handlung. Polizeihauptkommissar André Kix kündigte auf Nachfrage dieser Zeitung an, nach Rücksprache mit der Stadt zu prüfen, ob ein Straftatbestand wegen einer Verunglimpfung des Staates und seiner Symbole nach Paragraf 90a Strafgesetzbuch vorliege.

Schon am Montagabend hatte sich der Hausmeister auf der Plattform Facebook zu Wort gemeldet. Er erklärte zum Beflaggen: „Ich habe sie morgens richtig herum aufgehängt. Ich mache das nun schon 29 Jahre und weiß, wie rum sie gehört!“ Steding stellt sich nun deutlich hinter ihren Mitarbeiter. „Er ist einer unserer zuverlässigsten“, sagt sie. „Er hat unser vollstes Vertrauen. Wenn er das so sagt, dann war es auch so.“

Alte Fahnenmasten sind nicht gesichert

Das bedeutet aber, dass sich eine unbekannte Person an den beiden Fahnenmasten im Laufe des Morgens oder Vormittags zu schaffen gemacht haben muss. Denn gegen Mittag hingen die Flaggen falsch herum. Die Person muss die Fahnen heruntergezogen, sie vom Mast gelöst, falsch herum wieder angebracht und wieder auf Halbmast gezogen haben. Der Hausmeister erklärte bei Facebook noch, dass die Fahnen, als er abends zum Abnehmen vor Ort war, ganz oben gewesen seien. Demnach muss eine Person erneut das Gelände der Schule betreten und die Fahnen nach oben gezogen haben.

Die alten Fahnenmasten vor der Grundschule in Schulenburg sind frei zugänglich. Die Seile, an denen die Flaggen angebracht werden, werden noch außen geführt und auch dort befestigt. Quelle: Mark Bode

Laut Steding sei es problemlos möglich, an die Masten zu kommen. „Wir haben an manchen Stellen in der Stadt schon Fahnenmasten ausgetauscht. Die modernen sind gesichert und nicht leicht zu manipulieren“, sagt sie. Vor der Grundschule stehen allerdings noch alte Masten. „Da kann man leicht ran“, sagt Steding.

Steding: „Das ist kein dummer Jungenstreich.“

Sie wird innerhalb der Verwaltung noch abstimmen, ob die Stadt einen Strafantrag stellen wird. „Das ist kein dummer Jungenstreich gewesen“, sagt sie deutlich. Dabei habe sie anfänglich ein Fremdeinwirken gar nicht in Betracht gezogen. „So viel kriminelle Energie mochte ich mir gar nicht vorstellen.“

Am vergangenen Sonntag wurde an öffentlichen Gebäuden anlässlich des bundesweiten Gedenktages an die Corona-Toten auf Halbmast geflaggt. Deshalb kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter oder die Täterin mit der Aktion seine oder ihre Haltung gegen die Corona-Politik zum Ausdruck bringen wollte. „Wenn das tatsächlich jemand mit diesem Handeln deutlich machen wollte, hat diese Person ein denkbar schlechtes Mittel gewählt“, sagt Steding.

Sie ist überzeugt, dass andere Personen den oder die Handelnden mitten am Tag vor Ort beobachtet haben. Sie hofft auf Hinweise von Zeugen. Diese können sich, so Steding, an das Rathaus unter Telefon (0 51 01) 1 00 10 oder die Polizeistation in Pattensen unter Telefon (0 51 01) 85 59 50 wenden.

Von Mark Bode