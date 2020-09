Pattensen

Müssen die Bürger für die Sanierungen der Straßen vor ihrer Haustür doch weiterhin zahlen? Die Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung mit Mitgliedern der Stadtratsfraktionen und der Stadtverwaltung empfiehlt, auf die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) zu verzichten. Der Rat der Stadt hatte im Januar mit 24 Ja-Stimmen, drei Nein-Stimmen und drei Enthaltungen dafür gestimmt, die Satzung 2021 aufzuheben und die jeweiligen Anlieger an den Straßensanierungen nicht mehr finanziell zu beteiligen. Gleichzeitig wurde beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe Vorschläge zur Kompensation der entfallenden Beiträge erarbeitet.

Das hat offenbar nicht geklappt. Die Arbeitsgruppe hat sich in acht Sitzungen mit einer Konsolidierung des städtischen Haushalts bis zum Jahr 2025 beschäftigt. Das nüchterne Fazit lautet: „Die Gruppe sieht sich nicht in der Lage bis 2025 einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen. Aus diesem Grund empfiehlt sie, auf die Aufhebung der Straßenausbaubeitragssatzung zu verzichten“, heißt es in einer Vorlage der Verwaltung. Die Region Hannover hatte als zuständige Kommunalaufsicht für die Stadt Pattensen bereits im März mitgeteilt, dass sie den Beschluss des Rats zur Aufhebung der Strabs ohne ausreichende Kompensation für nicht rechtmäßig hält und ihn beanstanden wird. Dies hätte zur Folge, dass der Beschluss des Rats nicht rechtskräftig wird.

Verband Wohneigentum fordert Abschaffung

Der Vorsitzende des Verbands Wohneigentum, Karl-Heinz Schieweg, hatte sich im vergangenen Jahr sehr für die Abschaffung der Strabs eingesetzt und unter anderem gemeinsam mit der Bürgerinitiative „Straßen saniert, Bürger ruiniert“ auch Unterschriften dafür gesammelt. Er kritisiert jetzt die Empfehlung der Arbeitsgruppe. „Der Auftrag der Arbeitsgruppe war es, einen Vorschlag für die Gegenfinanzierung zu erarbeiten und dann dem Rat zur Entscheidung vorzulegen“, sagt Schieweg.

Das Thema ist vor allem für die Anlieger der Straßen Neuer Weg in Pattensen-Mitte und Grünes Tal in Schulenburg akut. Mit diesen beiden Straßen soll entweder noch in diesem Jahr oder spätestens 2021 ein auf zehn Jahre angelegtes Sanierungsprogramm der Stadt Pattensen beginnen. Vertreter der Stadtverwaltung und des Rats hatten bisher immer versichert, dass die Anlieger dieser beiden Straßen keine Beiträge mehr zahlen müssen, selbst wenn die Sanierung noch in diesem Jahr beginnt, die Strabs aber erst 2021 abgeschafft wird.

Kommt es zu einem erneuten Bürgerentscheid ?

Schieweg fragt sich, was der Bürger jetzt von diesen gegensätzlichen Aussagen halten soll und fordert weiterhin die Abschaffung der Strabs. „Glücklicherweise ist die Verwaltung inzwischen mit Organisation von Bürgerentscheiden geübt. Denn wenn unsere Vertreter Angst vor der eigenen Courage haben, müssen es eben die Bürger in die Hand nehmen“, sagt er.

Unterstützung bekommt Schieweg von Vertretern der Bürgerinitiative „Straßen saniert, Bürger ruiniert“. „Warum es in acht Sitzungen in neun Monaten nicht möglich gewesen ist, eine Kompensation für die Strabs-Ausfälle in der AG zu erarbeiten, können wir nicht nachvollziehen“, teilt die Bürgerinitiative mit. Straßen seien Allgemeingut und die damit verbundenen Ausgaben solidarisch von der Allgemeinheit zu tragen und nicht hauptsächlich von den Anliegern, führt die Initiative aus. „Die Kosten für die überörtlichen Straßen werden schließlich ebenso von allen getragen, auch von Anliegern anderer Straßen.“

Verwaltung hat Entwurf für Abschaffung der Strabs vorbereitet

Bürgermeisterin Ramona Schumann warnt davor, Panik zu verbreiten. „Es ist bisher nur eine Empfehlung. Ich rate allen, zunächst das persönliche Gespräch mit den Ratsmitgliedern zu suchen, wie es die Bürgerinitiativen in Jeinsen und Schulenburg in der Diskussion über den Standort der Grundschule auch gemacht haben“, sagt sie. Die Verwaltung hat dem Beschluss des Rats gemäß trotz der ablehnenden Empfehlung eine Satzung über die Aufhebung der Strabs ausgearbeitet. Der Ausschuss für Finanzen, Verwaltungsorganisation und Digitales wird das Thema in der Sitzung am Donnerstag, 1. Oktober, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule diskutieren. Besucher müssen sich vor der Sitzung im Rathaus unter der Telefonnummer (05101) 10010 anmelden.

Von Tobias Lehmann