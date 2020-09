Pattensen-Mitte

Kann die Stadt auf den Kauf des Grundstücks am Ostlandplatz zur Unterbringung von Flüchtlingen doch verzichten? Kämmerin Heike Hessenkamp teilte in der Sitzung des Finanzausschusses am Donnerstagabend mit, dass das kommunale Wohnungsunternehmen KSG signalisiert habe, dass eine weitere Vermietung der Wohnungen an die Stadt denkbar sei. Die Stadt hat die zwölf rund 40 Quadratmeter großen Wohnungen in dem Gebäudeensemble auf dem Grundstück seit 2015 zur Unterbringung von Flüchtlingen gemietet. Die KSG hatte zunächst mitgeteilt, dass das Grundstück nach dem Auslaufen des Mietvertrags Ende 2021 verkauft werden soll.

Politiker haben Bedenken wegen teurer Sanierungen

Die Stadtverwaltung hatte deshalb vorgeschlagen, das Grundstück mitsamt dem Gebäude für den Verkehrswert von 420.000 Euro zu kaufen, damit die Unterbringung der Flüchtlinge gesichert werden kann. Die Mitglieder des Bauausschusses hatten am Dienstag jedoch Bedenken wegen möglicherweise hoher Sanierungskosten geäußert und angeregt, sich bei der KSG nach einer möglichen Mietverlängerung zu erkundigen.

Hessenkamp wies darauf hin, dass die Mietverlängerung zurzeit jedoch nur eine im Raum stehende Option sei und sich aufgrund der öffentlichen Berichterstattung über das Thema wohl auch noch weitere Kaufinteressenten gemeldet haben sollen. Sie warnte, dass private Interessenten möglicherweise mehr Geld bieten als die Stadt. Anschließend könnte eine Mieterhöhung drohen. Der Ausschussvorsitzende Michael Wahl (UWG) sagte jedoch, dass die Mieten dort nach dem Mietspiegel der Stadt schon eher am oberen Rand seien. „Wenn keine großen Sanierungen vorgenommen werden, wird es schwer, Mieterhöhungen durchzusetzen.“

Die Stadt bekommt 80.000 Euro zur Unterbringung der Flüchtlinge

Auf Anfrage der SPD-Fraktion teilte Hessenkamp mit, dass die Region Hannover der Stadt Pattensen jährlich rund 80.000 Euro für die Unterbringung der Flüchtlinge zahlt. Die Stadt investiert zur Unterhaltung der Wohnungen inklusive Nebenkosten rund 20.000 Euro und zahlt 52.000 Euro als Miete an die KSG. „Somit haben wir einen leichten Überschuss“, sagte sie. Sollte die Stadt das Gebäude kaufen, rechnet Hessenkamp damit, dass sich das Projekt durch die fortlaufenden Zahlungen der Region Hannover in rund acht Jahren refinanziert hat. Das gilt allerdings nur, wenn keine unvorhergesehenen Sanierungen notwendig werden.

Thomas Vogel ( SPD) sagte, dass es sinnvoll sei, Verhandlungen über Grundstückskäufe zunächst nicht öffentlich zu führen. „Ohne die Berichterstattung über das Thema wären wir jetzt nicht in dieser Situation, dass es noch weitere Kaufinteressenten gibt“, sagte er. Stadtsprecherin Andrea Steding entgegnete, dass die Öffentlichkeit auch ein Recht auf Information habe. Die Ausschussmitglieder wollen sich durch die anderen Kaufinteressenten nicht unter Druck setzen lassen. Wahl beantragte, das Thema zur weiteren Beratung zurück in die Fraktionen zu verweisen, was einstimmig beschlossen wurde.

Von Tobias Lehmann