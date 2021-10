Schulenburg

Jetzt sind sie da: Ali Kara, Fachbereichsleiter Soziale Dienste, und Philipp Nixdorf, Sachgebietsleiter für Bildung, hatten am letzten Schultag vor den Herbstferien den letzten der insgesamt sechs mobilen Raumluftfilter in die Grundschule Schulenburg geschoben und an einer Wand im großen Foyer platziert. Der städtische IT-Systemadministrator Niklas Ohlendorf drückte den Stecker in die Steckdose und betätigte einen Schalter und schon fing das fast zwei Meter hohe Gerät leicht an zu brummen. Vor den drei Düsen ist ein deutlicher Windstoß zu vernehmen gewesen.

„Schulkinder unter zwölf Jahren können nicht geimpft werden. Die sind daher besonders gefährdet, sich mit dem Coronavirus zu infizieren“, sagte Nixdorf. Deshalb habe die Verwaltung schnell gehandelt und die sechs mobilen Luftfilteranlagen geordert. „Ich bin dankbar, dass das so schnell ging“, sagte Schulleiter Arne Ellenberg. „Dadurch wird die Sicherheit der Kinder erhöht.“ Und er ergänzte: „Das ist hoffentlich ein weiterer Schritt in Richtung Normalität.“

Mobile Geräte für schwer lüftbare Räume gedacht

Die mobilen Anlagen sind primär für Klassenräume gedacht, die schwer lüftbar sind oder womöglich über gar kein Fenster verfügen. „Das trifft auf diese Schulräume nicht zu“, sagte Kara. Deshalb erhält die Stadt für die Anschaffung voraussichtlich keine Förderung von Bund oder Land. „Die 4.600 Euro pro Gerät müssen wir wohl selbst tragen“, sagte Nixdorf. Dennoch habe die Stadt diese Investition von rund 27.000 Euro vornehmen wollen, um den Schulenburger Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften einen zusätzlichen Schutz zu bieten.

Fest installierte Anlagen kamen für die Grundschule nicht mehr infrage. Denn sie wird voraussichtlich 2024 geschlossen, wenn ein noch in Planung befindlicher und umstrittener Neubau an anderer Stelle fertiggestellt sein wird. Im Gegensatz zur Schulenburger Schule soll die Leinetalschule in Jeinsen aber fest installierte Anlagen erhalten. Die Grundschule wird dort zwar ebenfalls geschlossen, aber das Gebäude soll anschließend in einen Kindergarten umgebaut werden.

Geräte ersetzen nicht das Lüften

Die neuen Geräte in strahlendem Weiß wälzen nun fünfmal pro Stunde die Luft komplett um, sagte Nixdorf. Doch eine Rückkehr zur Normalität, wie von Ellenberg erhofft, bedeuten diese Anlagen noch nicht. „Sie ersetzen nicht das Lüften“, erklärte Kara. Es gilt deshalb weiterhin die Grundsatzregel 20-5-20: 20 Minuten Unterricht, fünf Minuten lüften, wieder 20 Minuten Unterricht.

Doch warum sind dann überhaupt mobile Anlagen angeschafft worden, wenn diese am bisherigen Unterrichtsablauf nichts ändern und zudem das Brummen – es soll sich laut Hersteller um 38 Dezibel handeln – sich störend auf die Schülerinnen und Schüler auswirken könnte? „Wir möchten den bestmöglichen Schutz für die Kinder erreichen“, sagte Nixdorf. Neben dem Abstandhalten und dem Tragen einer Maske können die Filter ein weiterer Baustein sein. „Alles wird helfen, um die Gefahr einer Erkrankung zu minimieren“, sagte Kara. Die Aerosolkonzentration sei aufgrund des regelmäßigen Umwälzens der Luft gering, erklärte Ohlendorf. Die in den Geräten installierten Filter sollen laut Ohlendorf bei Dauerbetrieb während der Unterrichtszeiten zwei Jahre halten. Ein neuer Filter koste etwa 300 Euro.

Kitas erhalten kleinere Geräte

In den Kindertagesstätten sollen laut Nixdorf kleinere mobile Filteranlagen aufgestellt werden. „Das war der Wunsch der Leitungen. Die großen Geräte würden nicht in die Räume passen“, sagte Nixdorf. Die kleineren Anlagen kosten etwa 2.500 Euro pro Stück. Davon habe die Stadt neun Geräte bestellt.

„Wir hatten im Vorfeld neun mobile Luftfilter in der engeren Wahl. Diese hier sind auch in mehreren Impfzentren, an Flughäfen und in vielen Schulen vorhanden“, erklärte Kara die Entscheidung für diese Geräte.

Von Mark Bode