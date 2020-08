Pattensen-Mitte

Als CDU-Ortsratsmitglied Peter Soluk und seine Frau Sabine am Montag aus einem dreiwöchigen Urlaub zurückkehrten, trauten sie ihren Augen nicht: Die Baumscheibe an der Ecke Nordstraße/Bruchweg, die beide in ehrenamtlicher Patenschaft seit 2007 betreuen, war komplett zurückgeschnitten worden. „Ich dachte gleich an Vandalismus, es sieht aus, als hätte ein Wirbelsturm ein Trümmerfeld hinterlassen“, sagt Soluk. Dann las er in dieser Zeitung, dass Dirk Erdner, ebenfalls Anwohner des Nordwegs, sich bereits über ein ähnliches Problem beklagt hatte.

Paten waren bei der Stadt nicht bekannt

Allerdings ist der Grund für den Rückschnitt keineswegs Zerstörungswut. Im Gegenteil: Ein dieses Jahr erstmalig von der Stadt beauftragtes Unternehmen ist zurzeit damit beschäftigt, die städtischen Grünflächen zu stutzen. Die externe Vergabe der Grünpflege soll die Mitarbeiter des Betriebshofs in Pattensen-Mitte entlasten, die sich nun nur noch um die Grünpflege in den anderen Stadtteilen kümmern müssen. Es sei leider nicht bekannt gewesen, dass die Baumscheiben an der Nordstraße von Paten betreut werden, räumt Mathias Greve ein, stellvertretender Leiter des städtischen Fachbereichs Technische Dienste. Generell sei es immer ein Anliegen der Stadt, Paten für städtische Grünflächen zu gewinnen.

Das Foto zeigt die Baumscheibe im Sommer 2019. Dieses Jahr soll sie vor dem Rückschnitt ähnlich ausgesehen haben. Quelle: privat

Sabine Soluk und ihr Mann sind trotzdem schwer enttäuscht. Sie hatten die Baumscheibe, die sie betreuen, mit Lavendelstauden und Bodendeckerrosen bepflanzt. Diese haben laut Peter Soluk eine Blühphase von Juni bis August und müssen normalerweise auch nur alle drei bis vier Jahre im Frühjahr vor dem Austrieb gelichtet werden. „Ein derart radikaler Rückschnitt ist fachlich nicht geboten und zum völlig falschen Zeitpunkt erfolgt“, Soluk. Er belegt dies mit Bildern. Eines wurde im Juli 2019 aufgenommen. „Dieses Jahr sah es hier vor dem Rückschnittnoch genauso aus“, betont er. Das zweite Bild zeigt die Baumscheibe nun, nachdem die von der Stadt beauftragte Firma die Schere angesetzt hat. „Die Stadt freut sich angeblich immer, über ehrenamtliches Engagement. Doch wenn das so behandelt wird, ist das schon sehr traurig“, findet Soluk.

Pate fordert Begutachtung der Baumscheibe

Er will das Thema in der Sitzung des Ortsrats am Montag, 31. August, um 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule zur Sprache bringen. „Ich fordere, dass die Verwaltung den städtischen Gärtner vorbeischickt. Der soll beurteilen, ob dieser Rückschnitt wirklich angemessen war“, sagt Soluk. Sollte dies nicht der Fall sein, müsse über die konkreten Vorgaben für das beauftragte Unternehmen noch einmal geredet werden. Die Stadt hat die Firma zunächst für den Zeitraum von zwei Jahren für 150.000 Euro mit der Pflege der Grünanlagen in Pattensen-Mitte betraut.

Greve teilt auf Anfrage mit, dass der städtische Gärtner sich die Baumscheibe vor Ort ansehen werde. Er habe bisher aber keinen Grund, an der fachlichen Ausführung des Rückschnitts zu zweifeln. Die Verwaltung werde auch das persönliche Gespräch mit Soluk suchen, verspricht Greve. Weitere Bürger hätten sich bisher nicht mit Klagen über Baumscheiben bei der Verwaltung gemeldet. Weshalb die Patenschaft der Soluks offenbar nicht dokumentiert ist, steht noch nicht fest. Greve weist darauf hin, dass eigentlich alle Paten im Besitz eines Bestätigungsschreibens der Stadt sein müssten, um die Patenschaft zu belegen.

