Der nächste Sitzungslauf mit Zusammenkünften aller Ortsräte, Fachausschüsse und abschließend des Stadtrates beginnt am Montag, 29. November. Die Stadt Pattensen reagiert auf die steigende Zahl an Corona-Infektionen und kündigt an, sämtliche Präsenzsitzungen online streamen zu wollen. Nachdem die sogenannte „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ zum 25. November ausgelaufen ist, gibt es derzeit keine rechtliche Grundlage mehr dafür, hybride Sitzungen abzuhalten. Das wurde von mehreren Ratsmitgliedern in der konstituierenden Sitzung gewünscht. Doch Stadtsprecherin Andrea Steding klärte über die geltende Gesetzeslage auf.

Alle Sitzungen des bevorstehenden Laufes sind von der Verwaltung nun in den Mehrzweckraum im Rathaus an der Göttinger Straße oder in die Aula der Ernst-Reuter-Schule am Platz Saint Aubin verlegt worden. Der jeweilige Ort richte sich nach der Größe des Gremiums, teilt Steding mit. Das bedeutet, dass sogar die Ortsratsmitglieder aus allen Ortsteilen der Stadt nach Pattensen-Mitte fahren müssen. „Schön ist das nicht“, sagt Schulenburgs Ortsbürgermeisterin Svenja Blume (UWG). „Das ist für alle mit einem Mehraufwand verbunden. Aber es gilt: safety first“, fügt sie hinzu.

Ortsratsmitglieder müssen in die Kernstadt fahren

Alle Mitglieder von Ortsräten treffen sich in der Woche im Mehrzweckraum. Einzige Ausnahme ist der Ortsrat Pattensen-Mitte. „Das ist der größte Ortsrat“, erklärt Steding. Dieser kommt am 2. Dezember in der KGS zusammen. Dort tagen ebenfalls der Feuerschutz-, Bau-, Schul- und Sozialausschuss. Das habe verschiedene Gründe. „Es liegt teils an der Tagesordnung“, sagt Steding. So wird im Feuerschutzausschuss der Feuerwehrbedarfsplan von Externen vorgestellt. Ähnlich sei es auch im Bauausschuss. Der Schulausschuss wurde aufgrund seiner Größe mit allein elf stimmberechtigten Mitgliedern aus der Politik in die KGS verlegt. „Der Sozialausschuss tagt direkt davor. Teilweise sind es dieselben Mitglieder, die nicht unnötig zwischen zwei Räumen pendeln sollen“, sagt die Stadtsprecherin.

Sitzungen über Youtube verfolgen

Wer die Sitzungen verfolgen möchte, kann dies über den Youtube-Kanal der Stadt Pattensen machen. In der KGS können bis zu zehn Bürgerinnen und Bürger live vor Ort dabei sein. Steding betont: „Wer dabei sein möchte, muss sich vorab im Rathaus anmelden.“ Das ist in der Zentrale unter Telefon (05101) 10010 möglich. In der niedersächsischen Verordnung ist festgehalten, dass die Beschränkung des Zutritts zu Veranstaltungen und Einrichtungen auf Geimpfte, Genesene und Getestete für politische Sitzungen nicht gilt.

