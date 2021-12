Pattensen

Die Warteschlangen vor den Teststellen in Pattensen sind in den vergangenen Tagen teils lang gewesen. Bis zu eineinhalb Stunden hätten Personen dort gewartet. Das Problem: In Pattensen bieten nur zwei Apotheken Corona-Tests an, nur eine davon sogar für Kurzentschlossene. Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) hätte gerne weitere Teststellen in ihrer Kommune. Doch die Umsetzung gestaltet sich schwierig. „Weitere Versuche, Testkapazitäten in Pattensen zu schaffen, waren bisher erfolglos“, sagt Schumann. Sie sei aber weiterhin offen für Angebote – gerne auch mobile Teststationen.

„Dass die Testkapazitäten nicht ausreichen werden, war zu erwarten“, sagt Renate Riedel, Sachgebietsleitung Verwaltungsorganisation. „Erschwerend kommt hinzu, dass die Teststelle in dem Sanitätshaus an der Südstraße vorübergehend nicht zur Verfügung steht.“ Ein Wasserschaden in dem Raum, der für die Testungen gedacht gewesen ist, hat den Start der Corona-Testungen verschoben. Voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche kann das Angebot starten. So lange bleiben lediglich die Easy Apotheke am Calenberg Center, Johann-Koch-Straße 2, und die Marien Apotheke an der Marienstraße 9.

Stadt steht auf Wartelisten

„Glücklicherweise haben Gastronomen und weitere Dienstleister angeboten, vor Ort zu testen, sodass hier ein Zugang zu der entsprechenden Einrichtung ermöglicht wird“, sagt Riedel. Sie betont, dass sich die Stadt Pattensen, bemühe, weitere Teststellen zu schaffen. „Wir warten nicht auf Angebote. Wir stehen auf Wartelisten bei entsprechenden Institutionen und haben darüber hinaus Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Partnern und Räumen“, sagt sie weiter. Damit meint sie Ortsbürgermeister und Ortsbürgermeisterinnen.

Die größte Herausforderung sei es, ausreichend geschultes Personal zu gewinnen. „Interessenten vernetzen wir gerne miteinander“, sagt Riedel. „Es liegen bereits Angebote und Anträge für weitere Teststellen vor, diese müssen aber bei der Region Hannover noch geprüft und genehmigt werden“, erklärt die Verwaltungsmitarbeiterin.

Interessierte können Stadt informieren

„Wir setzen darauf, dass die beantragten Genehmigungen der Region Hannover zügig erteilt werden, sodass das Angebot Stück für Stück erweitert werden kann.“ Sofern ein Interesse besteht, ein Testzentrum zu eröffnen, würde sich die Verwaltung über einen Hinweis freuen, „damit wir das Verfahren begleiten können“.

Sie erklärt, dass das Problem der zu wenigen Teststellen flächendeckend in der gesamten Region Hannover bestehe und alle Ebenen vor großen Herausforderungen stelle. „Für die Wochenenden sind wir dankbar für das Angebot der Gastronomen, die damit einen Besuch ermöglichen“, sagt Riedel.

Das Testen in der Marienapotheke, Marienstraße 9, ist nur nach einer Terminvereinbarung unter Telefon (05101) 12412 möglich. In der Easy Apotheke am Calenberg Center, Johann-Koch-Straße 2, ist das Testen ohne Voranmeldung möglich. Die Apotheke ist montags bis sonnabends von 8.30 bis 19 Uhr geöffnet. Bis eine halbe Stunde vor Schließung ist das Testen möglich.

Von Mark Bode