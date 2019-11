Pattensen

Die Stadt muss für 105.000 Euro technische Anlagen in Grundschulen und Kindertagesstätten auf den neusten Stand bringen. Dazu zählen Rauchmelder, Alarmierungsanlagen und Notbeleuchtungen. Das hat die Untersuchung eines unabhängigen Sachverständigen im Auftrag der Stadt ergeben. Betroffen seien nahezu alle Grundschulen und Kindertagesstätten, teilt der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Bau, Axel Müller, mit.

Nachrüstung so schnell wie möglich veranlassen

Die Anlagen seien in den vergangenen Jahren zwar immer gewartet, jedoch nicht im gleichen Umfang geprüft worden wie jetzt, erläutert Müller die Hintergründe. Die Stadtverwaltung will die Nachrüstung so schnell wie möglich veranlassen, da die Aktualisierung derartiger technischer Anlagen in Schulen und Kindertagesstätten keinen Aufschub dulde. Zuvor muss der Rat in der letzten Sitzung dieses Jahres am Donnerstag, 19. Dezember, der Ausgabe von 105.000 Euro noch zustimmen. In der Summe ist dann auch die abschließende Abnahme der Anlagen durch einen Gutachter enthalten.

Das Thema wird in der Sitzung des Ausschusses für Bauangelegenheiten und Stadtentwicklung am Dienstag, 10. Dezember, erstmals öffentlich diskutiert. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im Mehrzweckraum des Pattenser Rathauses.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann