Pattensen

Die Stadtverwaltung Pattensen hat ein Konzept ausgearbeitet, um künftig leichter an öffentliches Fördergeld zu kommen. Der Vorschlag: Die Stadt soll sich gemeinsam mit Barsinghausen, Gehrden, Ronnenberg, Springe und Wennigsen zur sogenannten Leader-Region Calenberger Land zusammenschließen. So soll es einfacher werden, Zuschüsse bei unterschiedlichen Institutionen zu beantragen. Zudem kann ein solcher Zusammenschluss mit einem festen Förderbudget der EU rechnen.

In Niedersachsen gibt es bereits 41 Leader-Regionen

Die EU setzt sich bereits seit 1991 dafür ein, ländliche Regionen mit der Leader-Methode zu stärken. Ziel ist es, mit innovativen Projekten die Entwicklung in den jeweiligen Regionen voranbringen. Zurzeit gibt es bundesweit 321 Leader-Regionen, in Niedersachsen sind es 41.

In der Förderperiode 2014 bis 2020 hatten sich bereits die Städte Barsinghausen, Gehrden und Springe sowie die Gemeinde Wennigsen zur sogenannten ILE-Region Calenberger Land zusammengeschlossen – die Abkürzung steht für das Programm Integrierte Ländliche Entwicklung. Wie die Leader-Regionen dienten auch die ILE-Regionen dem gemeinsamen Erwerb von Fördergeld. Die vier Kommunen beantragten in den sechs Jahren Förderungen für 40 unterschiedliche Projekte – sie hatten in 25 Fällen Erfolg und bekamen insgesamt 2 Millionen Euro.

Das Land will für die Förderperiode 2021 bis 2027 aber die ländliche Entwicklungsplanung vereinheitlichen. Die Leader-Regionen haben den Vorteil, dass sie ein festes EU-Förderbudget zugewiesen bekommen. Über dieses können die Mitglieder selbst verfügen, nachdem sie ein gemeinsames Konzept vorgelegt haben. Sie können dann auch entscheiden, welche Projekte in welcher Höhe gefördert werden sollen.

EU-Förderung für Pattensen in Höhe von 52.800 Euro

Sollten die jetzt geltenden Fördersätze bestehen bleiben, würde die Leader-Region Calenberger Land von der EU in den nächsten sechs Jahren mit insgesamt 480.000 Euro gefördert. Die sechs Kommunen müssten zusätzlich einen Eigenanteil von 120.000 Euro erbringen. Aufgeteilt wird die Förderung prozentual nach den Einwohnern der jeweiligen Kommune. Pattensen bekäme demnach eine Förderung von 52.800 Euro bei einem Eigenanteil von 13.200 Euro.

Die Entscheidung über die Teilnahme an der Leader-Region wird der Rat der Stadt in der Sitzung am Donnerstag, 2. Juli, treffen. Ort und Zeit werden noch bekannt gegeben.

Von Tobias Lehmann