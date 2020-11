Pattensen

Ab Montag soll Deutschland vier Wochen lang in den Teil-Lockdown gehen. Öffentliche Veranstaltungen sind untersagt, Restaurants, Schwimmbäder, Fitnessstudios und andere Einrichtungen müssen schließen. „Es tut weh. Doch wir müssen jetzt noch einmal die Zähne zusammenbeißen“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann. Die Stadtverwaltung will eine Übersicht der möglichen Hilfen für Selbstständige zusammenstellen, die Bund und Land anbieten. Und Schumann ruft dazu auf, den Außer-Haus-Verkauf zu nutzen, den viele Pattenser Gastronomen anbieten.

Auf Anfrage wird die Verwaltung über die Hilfsangebote informieren. „Bürger können sich mit allen Fragen an uns wenden. Wir versuchen sie so schnell wie möglich zu beantworten“, sagt Schumann. Das Rathaus ist per Mail an rathaus@pattensen.de zu erreichen. Die Bürgermeisterin weist zudem darauf hin, dass sie auch über Facebook und Instagram zu erreichen sei. Dort will sie auch regelmäßig über die aktuelle Lage informieren.

Stadt vermittelt Einkaufshilfen während des Lockdowns

Wie schon zu Beginn der Corona-Krise können sich Risikopatienten, die Einkaufshilfen benötigen, an das Rathaus wenden. „Die bisherigen Strukturen bestehen alle noch. Wir müssen sie nur wieder aktivieren“, sagt die Bürgermeisterin. Sie sei erleichtert darüber, dass die Schulen und Kindertagesstätten dieses Mal offen bleiben sollen. „Die Grenze der Belastbarkeit war für viele Eltern im Frühjahr bereits erreicht. Das kann nicht noch einmal gefordert werden.“

Wichtig sei jetzt auch die Eigenverantwortung jedes Bürgers. „Infektionsketten müssen frühzeitig unterbrochen werden“, sagt Schumann. Kinder eines Haushalts mit einer Corona-Infektion dürften nicht mehr in die Schule oder die Kindertagesstätte geschickt werden. Von solchen Fällen habe sie schon gehört.

Ortsräte Hüpede und Jeinsen müssen im Rathaus tagen

Die angekündigten politischen Sitzungen im November sollen nach aktuellem Stand stattfinden. Allerdings können die Ortsräte Hüpede-Oerie und Jeinsen nicht wie geplant in den Gaststätten im Ort tagen, da diese geschlossen sind. Laut Stadtsprecherin Andrea Steding würden beide Ortsräte in den Mehrzweckraum des Rathauses umziehen. „Das ist nicht optimal, doch es geht jetzt nicht anders.“ Der Ortsrat Jeinsen tagt am Mittwoch, 4. November, und der Ortsrat Hüpede-Oerie am Montag, 9. November. Beide Sitzungen beginnen um 19 Uhr.

Von Tobias Lehmann