Die Stadtteile Koldingen und Reden sollen an das Wassernetz der Stadt angeschlossen werden. Dafür haben sich alle Ratsmitglieder in der jüngsten Sitzung einstimmig ausgesprochen. Der in Reden wohnende SPD-Ratsherr Matthias Friedrichs zeigte sich erleichtert. „Wasser ist ein Menschenrecht. Es sollten die gleichen Wasserpreise und ein einheitlicher Wasserstandard für alle Pattenserinnen und Pattenser gelten“, sagte er. Georg Thomas (CDU) schloss sich an: „Die Bürgerinnen und Bürger in Koldingen und Reden sollten nicht mehr für das Wasser bezahlen müssen als alle übrigen Menschen im Stadtgebiet.“

Die Stadt hatte 1992 einen Konzessionsvertrag über die Wasserversorgung für Koldingen und Reden mit einem externen Anbieter über eine Laufzeit von 20 Jahren beschlossen. Der Vertrag verlängerte sich jeweils um fünf Jahre, wenn er nicht von einer Seite aus mit einer Frist von drei Jahren gekündigt wurde. Die Stadt hatte den Vertrag nach einem Ratsbeschluss 2014 für 2017 gekündigt. Allerdings ging die Kündigung nicht fristgerecht ein, sodass der Vertrag um weitere fünf Jahre bis 2022 verlängert wurde.

Landeskartellbehörde schreitet bei Wasser-Konzession ein

Pattensens Kämmerin Heike Hessenkamp erläuterte, dass die Landeskartellbehörde in dieser langen Vertragslaufzeit ein „wettbewerbsbeschränktes Verhalten“ sehe und eine Kündigung des Vertrags Ende 2022 vorgeschrieben habe. „Wir mussten uns jetzt entscheiden, ob wir erneut einen externen Konzessionsvertrag ausschreiben oder die beiden Stadtteile in den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt übernehmen. Die Ratsmitglieder haben für Letzteres gestimmt“, sagte sie.

Die Stadtverwaltung will jetzt bis Ende des Jahres ein Konzept zur Zusammenführung aller Stadtteile in den Eigenbetrieb entwickeln. Der Rat hat dafür 10.000 Euro zur Verfügung gestellt. Zurzeit gehört das Wassernetz in Koldingen und Reden noch dem externen Anbieter. „Das müssen wir kaufen“, sagte Hessenkamp. Wie viel Geld die Stadt dafür aufbringen muss, steht noch nicht fest. Ein Gutachter soll den aktuellen Zustand der Wasserleitungen beurteilen und anschließend eine Kostenschätzung erstellen. „Das wird dann die Verhandlungsbasis sein“, sagte die Kämmerin.

Verträge mit Wasserlieferanten sollen verlängert werden

Die Stadt kauft das Wasser zurzeit aus den Harzwasserwerken und den Überlandwerken Leinetal ein. Die Verträge dafür laufen jedoch 2023 aus. Aktuell wird über die Bedingungen für eine Verlängerung verhandelt. Die Kosten für das Wasser im Eigenbetrieb der Stadt liegen aktuell bei 1,65 Euro pro Kubikmeter und einer jährlichen Grundgebühr von 21 Euro. Ein Haushalt mit zwei Erwachsenen und einem Kind zahlt durchschnittlich 186 Euro pro Jahr. „Gewinne dürfen wir als kommunaler Betrieb nicht machen. Die Zinsen des veranschlagten Kapitals kommen dem Haushalt jedoch zugute“, erläuterte Hessenkamp.

Von Tobias Lehmann