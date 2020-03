Pattensen

Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann hat allen Pattensern, die 60 Jahre und älter sind, einen Brief geschrieben. Darin bittet sie die Senioren, sich vor einer Ansteckung zu schützen. Außerdem bietet sie an, dass das Rathaus telefonische Bitten um Hilfe annimmt und so weit möglich Kontakte vermittelt. Nach Auskunft von Schumann sind mehr als 4000 Briefe verschickt worden.

Das Coronavirus habe auch die Stadt Pattensen „fest im Griff“, schreibt Schumann. Die Angeschriebenen gehörten zu der Gruppe Menschen, die besonders gefährdet sind, schwerer zu erkranken. „Auch, wenn Sie sich im Moment fit und gesund fühlen, haben die Immunsysteme älterer Mitbürger und Mitbürgerinnen dem Virus weniger entgegenzusetzen.“

Empfehlungen sollten befolgt werden

Die Bürgermeisterin bittet darum, den Empfehlungen von Organisationen wie dem Robert-Koch-Institut, der Landesregierung und der Region „unbedingt Folge zu leisten“.

„Und wir möchten uns um Sie kümmern“, schreibt sie weiter. Sie bietet den Pattensern, die allein stehend sind oder „keine helfenden Hände im näheren Umfeld haben“ – ob in der Familie, in der Nachbarschaft oder von jüngeren Freunden – an, dass sie aus dem Rathaus Hilfe finden können. Diese Hilfe für den Alltag werde in Koordination mit den Ortsbürgermeistern, Ortsvorstehern und Vereinen aus der Ortschaft geleistet.

Kooperation mit Ortsteilen ist wichtig

Schumann hatte vor kurzem betont, wie wichtig ihr diese Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen aus den Ortsteilen ist. Damit soll auch verhindert werden, dass sich Betrüger als vermeintliche Helfer anbieten. Betrüger haben so keine Chance, weil sich die Leute auf dem Dorf noch persönlich kennen.

Wer im Rathaus um Hilfe bitten will, erreicht die Bürgerhotline unter der Telefonnummer (05101) 1001234.

Schumann schließt ihr Schreiben mit diesen Worten: „Ich wünsche mir, dass Sie gesund bleiben und wir uns nach dieser Pandemie in den dann wieder stattfindenden geselligen Runden treffen.“

