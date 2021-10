Pattensen

Weil bei den Sitzungen von Ortsräten oder Fachausschüssen die Zahl der digitalen Zuschauer zuletzt meist im einstelligen Bereich gelegen hatte, will die Stadt auf das umfangreiche Streamen von Sitzungen ab sofort verzichten. Eine Ausnahme bildet allerdings die Ratssitzung. „Das Streamen dieser Sitzungen wollen wir vorerst beibehalten“, kündigt Stadtsprecherin Andrea Steding an. Die nächste Sitzung ist für Donnerstag, 14. Oktober, ab 19 Uhr geplant.

Nur 14 Personen schauten online zu

Der städtische Mitarbeiter Steffen Fuhse, Sachgebietsleiter Bürger- und Ratsbüro, war in der Vergangenheit jeweils damit beauftragt, die reibungslose Übertragung von Bild und Ton zu gewährleisten. Es ist laut Steding „ein derartiger personeller und technischer Aufwand“, dass das Streamen der meisten politischen Sitzungen nicht mehr gerechtfertigt ist.

Die Streams der Ausschüsse verfolgten laut Steding in der Spitze 14 Personen, im Schnitt habe die Zahl allerdings im einstelligen Bereich gelegen. Lediglich die Ratssitzungen seien eine Ausnahme gewesen. „Da waren es meist zwischen 25 bis 35 Zuschauerinnen und Zuschauer“, sagt sie. An die Zahlen der ersten hybriden Sitzung Ende Februar kam der Stadtrat nicht mehr heran. Damals verfolgten teils mehr als 200 Menschen den Ablauf.

Zehn Zuschauer sind in Aula erlaubt

An der Ratssitzung am Donnerstag in der Aula der Ernst-Reuter-Schule können laut Steding maximal zehn Zuschauer vor Ort teilnehmen. Es gilt weiterhin, dass sich Interessierte vorab unter Telefon (05101) 10010 anmelden müssen. Nur dann erhalten sie Einlass.

