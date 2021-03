Pattensen

Ob Bilder malen, Schafe filzen, Kerzen verzieren, Lesezeichen kreieren und Mandalas gestalten: Es hätte für Kinder eine willkommene Abwechslung in der ansonsten eher tristen Zeit der Corona-Pandemie mit vielen Entbehrungen sein sollen. Doch aus dem geplanten Ferienpassprogramm der Stadt Pattensen mit insgesamt 30 Aktionen wird nun nichts. Die Verwaltung hat das Angebot, das am 27. März starten und am 10. April enden sollte, zurückziehen müssen.

Nur wenige Kinder melden sich für Angebote an

Die Anmeldezahlen waren laut Stadtsprecherin Andrea Steding „sehr gering“. Maximal fünf Kinder hätten sich für einzelne Angebote interessiert, bei vielen anderen sei das Interesse noch deutlich geringer gewesen. „Wir schieben diese niedrigen Anmeldezahlen auf die Pandemie“, sagt Steding. Zwar würden sich laut der Stadtsprecherin viele danach sehnen, dass ihre Kinder etwas erleben können. „Doch die meisten haben ein Verantwortungsbewusstsein.“ Unabhängig von den geringen Zahlen hätte die Stadt das Ferienpassprogramm ohnehin kurzfristig gestrichen. Es sei in dieser Zeit nicht förderlich, dass es eine Vermischung der Kinder bei den verschiedenen Angeboten gegeben hätte.

Die Stadt teilt mit, dass alle Registrierungen nun für das Ferienpassangebot in den Sommerferien bestehen bleiben. Wer noch keine Einverständniserklärung und das Lastschriftmandat eingereicht habe, solle dies nachholen. Die Formulare stehen auf der Internetseite unter www.ferienpass-pattensen.de zum Herunterladen bereit.

Von Mark Bode