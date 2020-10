Koldingen

Ist der Bau eines Regenwasserpumpwerks in Koldingen sinnvoll? Darüber haben die Mitglieder des Bauausschusses in der jüngsten Sitzung diskutiert. Schon seit Jahren kämpfen die Koldinger um das Pumpwerk, das eine Überschwemmung ihrer Keller bei Starkregen verhindern soll. Doch Sachgebietsleiter Jörg Hinrichsen teilte mit, dass ein Regenwasserpumpwerk den Anwohnern nur bedingt helfe. Durch das Bauwerk wird das Wasser lediglich umgeleitet und nicht abgepumpt. Im Fuchsbach beziehungsweise an der Alten Leine haben sich Biberfamilien angesiedelt, deren Dämme für einen erhöhten Wasserspiegel sorgen, der bei starkem Regen dennoch über die Ufer treten kann.

Alternativer Standort für das Pumpwerk ist 270.000 Euro teurer

Ursprünglich sollte das Pumpwerk für rund 680.000 Euro im Koldinger Mühlengraben gebaut werden. Der Graben liegt jedoch teilweise in einem Naturschutzgebiet, wo normalerweise kein Bauwerk entstehen darf. Die Stadt verhandelt zurzeit allerdings noch mit der Unteren Naturschutzbehörde darüber. Ein alternativer Standort wäre nahe des Schmutzwasserpumpwerks im Ort. Dort würde der Bau jedoch rund 950.000 Euro kosten.

Matthias Wiesner ( CDU) sagte: „Das Pumpwerk garantiert keine Sicherheit, sondern verzögert eine Überschwemmung im besten Fall nur. Sollten wir dafür wirklich eine Million Euro ausgeben?“ SPD-Ratsfrau Andrea Eibs-Lüpcke sagte, dass jedes Regenereignis in Koldingen aufgrund der umliegenden Seen und der vorbeiführenden Leine ein Problem ist. „Viele Koldinger haben ihre Grundstücke schon selbst so gut wie möglich vor Hochwasser geschützt. Doch das Pumpwerk würde das Problem noch einmal verringern.“ Monika Schmalkuche ( SPD) regte an, auch die Feuerwehr zu diesem Thema zu befragen. „Denn wenn das Wasser die B443 überschwemmt, sind das die Leidtragenden, die sich darum kümmern müssen“, sagte sie.

Gibt es Alternativen zum Pumpwerk ?

Wiesner sagte, dass das Pumpwerk schon seit Jahren geplant und deshalb möglicherweise schon fest in den Köpfen verankert sei. „Ich bin nicht gegen einen Hochwasserschutz in Koldingen. Doch möglicherweise sollten wir noch einmal ganz neu denken und schauen, ob es möglicherweise bessere Alternativen gibt“, sagte er. Der Ausschussvorsitzende und ehemalige Ortsbürgermeister von Koldingen, Heinrich Lindenberg, stimmte zu. „Das Schlimmste wäre, wenn wir das Pumpwerk jetzt für eine Million Euro bauen und es gar keine spürbare Verbesserung zur Folge hat“, sagte er.

Für Jörg Walkowiak ( SPD) ist dies alles zu „nebulös“. Hinrichsen hatte nur mündlich über die Situation berichtet. Eine schriftliche Vorlage der Verwaltung gibt es nicht. Diese fordert Walkowiak jetzt. Die Stadtverwaltung soll den konkreten Nutzen eines Pumpwerks in Koldingen schriftlich darstellen und auch auf mögliche Alternativen hinweisen. Dem stimmten alle Ausschussmitglieder zu.

Von Tobias Lehmann