Schulenburg

Gute Nachricht für den Nachwuchs in Schulenburg: Die Kinder und Jugendlichen bekommen einen neuen Bolzplatz. Der Rat der Stadt hat sich einstimmig für den entsprechenden Antrag der UWG-Fraktion ausgesprochen. Nach Schätzung der UWG wird ein rund 15 mal zehn Meter großes und fest installiertes Minispielfeld inklusive Montage rund 20.000 Euro kosten. Diese Summe wurde jetzt auch in den Haushalt aufgenommen, der allerdings von der Kommunalaufsicht noch nicht genehmigt ist.

Arbeitskreis sucht passenden Ort für neuen Bolzplatz

Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, teilt mit, dass die Stadtverwaltung auf Initiative von Bürgermeisterin Ramona Schumann einen Arbeitskreis unter Leitung der Jugendpflege dazu einberufen hat. „Dort werden wir jetzt gemeinsam zunächst nach einem geeigneten Platz in Schulenburg suchen“, sagt Müller. Die UWG hatte in ihrem Antrag die Schützenwiese an der Hauptstraße/Ecke Adenser Straße vorgeschlagen, aber gleichzeitig darauf hingewiesen, dass auch andere Grundstücke möglich seien.

Müller hält das Grundstück Schützenwiese für nicht geeignet, da es am Rand des Stadtteils liegt und auch nicht optimal an einen Gehweg angebunden ist. „Vielleicht finden wir noch eine bessere Fläche“, sagte er. Viele städtische Flächen gebe es in Schulenburg leider nicht. Deshalb sei nicht auszuschließen, dass die Stadt dafür eine Fläche kaufen oder mieten müsse. „Dazu kann ich aber im Moment noch nichts sagen. Wir stehen noch ganz am Anfang“, sagt Müller.

Zeitpunkt des Neubaus steht noch nicht fest

Wenn eine passende städtische Fläche gefunden wird, könne die Anlage des neuen Bolzplatzes vermutlich zügig umgesetzt werden. Im anderen Fall müssen erst Verhandlungen mit dem Grundstücksbesitzer geführt werden. Der Erste Stadtrat zweifelt auch noch daran, dass die veranschlagten Kosten von rund 20.000 Euro wirklich ausreichen. „Das sehen wir jedoch, wenn wir uns auf eine Fläche geeinigt haben“, sagt er.

Der alte Bolzplatz liegt auf dem Gelände zwischen der alten Grundschule und der Sporthalle. Dort soll jetzt allerdings die neue Kindertagesstätte gebaut werden. „Wir brauchen eine Alternative, damit ältere Kinder und Jugendliche weiterhin eine Möglichkeit des Freizeitsports haben“, begründete die UWG-Fraktion ihren Antrag. Sobald die Fläche feststeht, wollen die UWG-Mitglieder alle Kinder, Jugendlichen und deren Eltern aufrufen, Ideen zur Gestaltung des Geländes einzubringen. Es gebe viele Möglichkeiten, das Gelände mit zusätzlichen Attraktionen zu ergänzen, die nicht viel kosten, heißt es in der Mitteilung der UWG-Fraktion.

Von Tobias Lehmann