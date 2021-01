Pattensen

Die Stadt Pattensen sucht einen neuen Behindertenbeauftragten. Elke Maßmann hatte das Amt insgesamt 15 Jahre lang inne. Ihre Amtsperiode endete zum Jahresende. Interessierte an der ehrenamtlichen Tätigkeit können sich bis Mitte Februar bei der Stadt bewerben. Der Rat muss abschließend über die Besetzung der Stelle entscheiden.

Der neue Behindertenbeauftragte soll in die Planungen und Durchführungen des Ausbaus der öffentlichen Infrastruktur eingebunden werden. Die zuständige Person soll auf Defizite im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen für Menschen mit Behinderungen hinweisen. Der Behindertenbeauftragte fungiert als Schnittstelle zwischen Politik, Verwaltung, Vereinen, Verbänden und den Interessen der Betroffenen.

Bewerbung bis zum 15. Februar möglich

Bewerbungen mit Lebenslauf, Lichtbild und Tätigkeitsnachweisen können bis zum 15. Februar an die Stadt Pattensen, Die Bürgermeisterin, Fachbereich 3 – Bürgerdienste, Rathausplatz 1, 30982 Pattensen, gerichtet werden. Im Rathaus beantwortet Mitarbeiterin Elisabeth Ilse unter Telefon (0 51 01) 1 00 13 34 und per E-Mail an ilse@pattensen.de die Fragen der Interessierten.

Von Mark Bode