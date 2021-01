Pattensen

Nach einigem Hin und Her und vielen Irritationen, verursacht durch den vom Sozialministerium verschickten Brief an über 80-Jährige, will nun auch die Stadt Pattensen ein eigenes Schreiben versenden. Bis zum Ende der Woche sollen die rund 1300 Schreiben – ursprünglich kalkulierte die Stadt mit etwa 2000 Briefen – an sämtliche Personen gehen, die mindestens 80 Jahre alt sind und im Stadtgebiet Pattensen leben. Die Stadt nimmt die Aufgabe dabei selbst in die Hand und greift nicht auf einen Dienstleister zurück. Drei bis vier Mitarbeiter im Rathaus kümmern sich aktuell um diese Angelegenheit. Die Adressen stammen dabei aus den Meldedaten, die der Stadt vorliegen.

Schreiben des Sozialministeriums wird erneut geschickt

Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) erklärt, dass sich die Verwaltung dazu entschieden hat, eine Kopie des ursprünglichen Briefes vom Land an alle beizufügen. „Wir haben viele Anrufe von Menschen bekommen, die kein Schreiben erhalten hatten“, erklärt Schumann. „Es tut mir leid, dass es dann zu einigen Doppelungen kommt. Aber wir können nicht differenzieren, wer diesen Brief schon bekommen hat und wer nicht.“ Dazu wird im Umschlag ein individuelles Schreiben der Stadt enthalten sein. „Wir haben eine Grundvorlage von der Region erhalten, die wir mit eigenen Informationen ergänzen“, sagt die Bürgermeisterin.

Zu diesen Informationen gehören unter anderem der Hinweis auf das nächstgelegene Impfzentrum auf dem Messegelände, die Hotline-Nummer und der Verweis auf die Ansprechpartner beim allgemeinen sozialen Dienst der Stadt. „Die Mitarbeiter kümmern sich auch außerhalb von Corona um die Belange der älteren Menschen“, sagt Schumann.

Schumann: Eheleute sollten Termin telefonisch abstimmen

Sie bittet alle Pattenser um Geduld bei der Vergabe der Impftermine. Ihrer Einschätzung nach sei die Impfbereitschaft bei den Einwohnern hoch. „Es sollte sich niemand ärgern, wenn es mit einem Termin etwas dauert“, sagt sie. Ihrer Information nach können sich die über 80-Jährigen auf der Warteliste für bis zu drei Impfzentren anmelden. Eine weitere Information, die die Verwaltungschefin erhalten hat: Das Land könne nicht garantieren, dass Personen aus einem Hausstand am selben Tag geimpft werden können. Wenn beispielsweise Eheleute gemeinsam einen Termin wünschen, sollten diese laut Bürgermeisterin telefonisch reservieren. „Über das Online-Portal ist eine Terminvergabe für mehrere Personen wohl nicht möglich. Im Gespräch mit einem Mitarbeiter sollte das eher machbar sein“, sagt Schumann.

Von Mark Bode