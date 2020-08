In Pattensen leben aktuell 218 Flüchtlinge, und bis März könnte noch bis zu 91 weitere dazukommen. Um die Unterbringung zu sichern, erwägt die Stadt, ein bisher angemietetes Haus samt Grundstück am Ostlandplatz zu kaufen. Der Eigentümer KSG Hannover bietet es zum Verkehrswert an: für rund 420.000 Euro.