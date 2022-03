Pattensen

Der vor mehr als einem Jahr vom Rat der Stadt beschlossene Bau eines Spielplatzes in den Bruchwiesen könnte bald umgesetzt und dabei umfangreicher gestaltet werden, als es ursprünglich angenommen wurde. Möglich macht dies eine Förderung des Bundes. Aus dem Programm „Perspektive Innenstadt“ stehen für Pattensen insgesamt 345.000 Euro zur Verfügung. In einem ersten Schritt hatte die Verwaltung drei Einzelvorhaben vorgestellt, denen der Rat in der Sitzung am Donnerstagabend mit großer Mehrheit folgte.

Neben dem Bau des Spielplatzes sollen eine virtuelle Stadtführung sowie ein Zentrumskonzept für das Gewerbe in der Kernstadt entwickelt werden. Allerdings drängt bei der Umsetzung die Zeit: Sämtliche Maßnahmen müssen bis Ende März 2023 abgeschlossen sein.

Spielplatz: Ursprünglich wurden für den Bau lediglich 100.000 Euro veranschlagt. Diese wurden im Doppelhaushalt für 2021 und 2022 eingestellt. Im Rahmen der Beratungen in den politischen Ausschüssen kam von verschiedenen Seiten der Wunsch auf, dass eine größere Summe für den Spielplatzbau genutzt werden könnte, wenn das Volumen ohnehin noch nicht ausgeschöpft sei. Die Errichtung könnte nun mehr als 200.000 Euro kosten. „Jetzt haben wir die Chance, einen richtig schönen Spielplatz zu bekommen“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Georg Thomas.

Spielplatz soll attraktive Spielgeräte erhalten

„Im Stadtkern von Pattensen-Mitte mangelt es an Spielplätzen und Spielmöglichkeiten, insbesondere seit durch die Neugestaltung des Marktplatzes Spielgeräte abgebaut und nicht ersetzt wurden“, schreibt die Stadt in der Drucksache. „Ein Spielplatz in der Stadtmitte bietet gewissermaßen eine Garantie darauf, von vielen Kindern intensiv genutzt zu werden. Hier sollten besonders attraktive Spielgeräte aufgestellt werden, die es an anderen Orten der Stadt noch nicht gibt“, heißt es weiter.

Virtuelle Stadtführung: Hierauf reagierten einige Ratsmitglieder in den Ausschüssen zunächst skeptisch. Sie vermuteten, dass der Rundgang virtuell am Computer von der heimischen Couch aus erfolgt. „Man muss schon selbst losgehen“, sagte Kämmerin Heike Hessenkamp. Sie erläuterte in der Ratssitzung weiter: „Man geht mit dem Smartphone durch die Altstadt und bekommt an bestimmten Punkten das Gebäude, an dem man sich befindet, auf seinem Handy angezeigt und dazu wird ein kleiner Film abgespielt.“ Die Erklärvideos zu den einzelnen Standorten könnten mit Schauspielern aufgenommen werden. Matthias Friedrichs (SPD) sprach von einer „hervorragenden Idee. Mit modernen Stilmitteln können wir Marketing für unsere Stadt betreiben“.

Wie zufrieden sind Händler mit dem Standort?

Zentrumskonzept: Die Corona-Pandemie habe in vielen Bereichen des Einzelhandels und der Dienstleistungen zu Umsatzeinbußen geführt. Die Kundenströme hätten sich hin zu digitalen Angeboten verlagert, schreibt die Verwaltung in der Drucksache. Bestandserhebungen zu den vorhandenen Branchen, Kundenherkunftsanalyse und Verkehrsmittelwahl, Onlinebürgerbefragungen zum vorhandenen Einzelhandel und der Gastronomie, Befragungen der Händler zu Standortzufriedenheit und Erreichbarkeit könnten Teile des Konzepts sein.

Sämtliche Vorhaben müssen nun separat bei der NBank beantragt werden. Bis Ende Juni besteht die Möglichkeit, weitere Projekte zu erarbeiten. Dabei können sich auch Gewerbetreibende sowie Bürgerinnen und Bürger einbringen.