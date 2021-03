Pattensen-Mitte

Während der Corona-Pandemie ist die Stadtbücherei Pattensen für Besucher geschlossen. Cornelia Schneider und Elke Schröder bieten allerdings sogenannte Lockdown-Lesetaschen an. Diese werden von den Expertinnen zusammengestellt und kontaktlos übergeben. Das Team weist darauf hin, dass Leser zusätzlich die Möglichkeit haben, auf elektronische Medien zurückzugreifen.

E-Books stehen 21 Tage zur Verfügung

Der bislang unter dem Namen Nbib24 bekannte Verbund von 146 niedersächsischen Bibliotheken hat sich nun in Onleihe Niedersachsen umbenannt. Im Internet unter www.onleihe-niedersachsen.de können Interessierte im Onlinekatalog nach den sogenannten E-Books suchen. „Man kann sich das Lesefutter herunterladen. Für maximal 21 Tage kann gelesen werden. Danach lässt sich die Datei einfach nicht mehr öffnen“, sagt Schneider. So sei eine verspätete Rückgabe nicht mehr möglich.

Wer dennoch lieber ein Buch in der Hand hält, kann seine Ausleihwünsche unter Telefon (05101) 1001385 oder per E-Mail an schneider@pattensen.de an das Team richten. „Wir stellen gern Lesestoff zusammen, bis wieder geöffnet werden kann“, sagt Schneider.

Von Mark Bode