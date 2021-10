Pattensen

Cornelia Schneider hat in diesem Jahr etwas Neues ausprobiert. Die Leiterin der Stadtbücherei Pattensen hatte in regelmäßigen Abständen für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren ein Online-Bilderbuchkino erstellt. Für November kündigt sie mit dem Büchereidrachen Macobu ein besonderes Programm an. Gleich fünf verschiedene Bilderbuchkinos sind geplant.

Schneider habe sich aufgrund der Corona-Lage noch einmal für diese Lösung entschieden. „Wir hoffen ab Januar wieder auf Präsenzveranstaltungen“, sagt sie. Doch zunächst gibt es im November jeweils dienstags ab 15 Uhr ein neues Video mit einer Geschichte. Dieses Video wird auf der Internetseite der Stadt auf www.pattensen.de zu sehen sein. Allerdings ist Eile geboten: Aus rechtlichen Gründen darf das Video immer nur für 24 Stunden online verfügbar sein. In dem Zeitraum können sich Familien das Video allerdings unbegrenzt und kostenlos anschauen.

Vom Dachs bis zum wundersamen Fernseher

Los geht es am 2. November mit der Geschichte „Der Dachs hat einfach heute Pech“. Eine Woche später folgt „Die schönste Laterne der Welt“. Der Titel der vorgetragenen Geschichte am 16. November lautet „Gewinnen ist nichts für Verlierer“. Eine Woche später stellt Macobu mit Schneider das Kinderbuch „Zimmer frei in der Knispelstraße 10“ vor. Am 30. November gibt es die Geschichte „Malte und sein wundersamer Fernseher“ zu sehen und zu hören.

Von Mark Bode