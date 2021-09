Es kann schnell passieren, dass jemand vergisst, das ausgeliehene Buch rechtzeitig zur Stadtbücherei Pattensen zurückzubringen. Damit niemand mehr das Ende der Ausleihfrist verpassen muss, bietet das Team nun einen besonderen Service an.

Büchereileiterin Cornelia Schneider bietet mit ihrem Team einen besonderen Service für Leserinnen und Leser an. Sie können per E-Mail an das nahende Ende der Ausleihfrist erinnert werden. Quelle: Mark Bode