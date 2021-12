Pattensen-Mitte

Auszeit für das Team der Stadtbücherei Pattensen: Das Team startet ab Donnerstag, 23. Dezember, in die Weihnachtsferien. Ab dem Zeitpunkt bleibt die Einrichtung im Gebäude der Grundschule an der Marienstraße geschlossen. Ab Montag, 3. Januar 2022, öffnet die Bücherei wieder. In der Nebenstelle in Jeinsen ist das Team allerdings erst wieder ab dem 10. Januar erreichbar.

Von Mark Bode