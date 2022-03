Pattensen-Mitte/Jeinsen

In den Osterferien wird die Stadtbücherei an der Marienstraße in Pattensen-Mitte für eine Woche vom 4. bis 8. April geschlossen bleiben. Die Zweigstelle in Jeinsen wird während der gesamten Ferien nicht öffnen. Büchereileiterin Cornelia Schneider teilt mit, dass alle Rückgabefristen entsprechend angepasst wurden.

Team stellt weiterhin Lesetaschen zusammen

Ab Montag, 11. April, ist das Team in der Kernstadt wieder erreichbar. Bereits vorab können Interessierte eine Lesetasche bestellen, die seit Beginn der Corona-Pandemie auf Wunsch von den Mitarbeiterinnen zusammengestellt werden. Weitere Informationen gibt es bei Schneider unter Telefon (05101) 1001385 sowie per E-Mail an die Adresse schneider@pattensen.de.

In Jeinsen steht das Team Schülerinnen und Schülern wieder ab Mittwoch, 20. April, zur Sonderausleihzeit in der Pause zur Verfügung. Für alle anderen Leser und Leserinnen ab Montag, 25. April, in der Zeit von 15 bis 17 Uhr.