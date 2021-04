Pattensen-Mitte

Das Bilderbuchkino in digitaler Form kommt bei Familien mit Kindern gut an. Zumindest sind die Rückmeldungen an Büchereileiterin Cornelia Schneider bislang sehr positiv. Das nächste Bilderbuchkino ist am Dienstag, 4. Mai, ab 15 Uhr über die Internetseite www.pattensen.de abrufbar. Aufgrund rechtlicher Beschränkungen der Verlage, darf das Angebot nur für 24 Stunden zur Verfügung stehen. In dieser Zeit sind Eltern und Kinder flexibel und können selbst entscheiden, wann sie sich die Geschichte anhören möchten.

Schneider präsentiert diesmal das Buch „Gustav ganz groß“ von Hans de Beer. Dackel Gustav findet sich darin viel zu klein und begibt sich auf den Weg zur größten Brücke der Stadt, um das Geschehen von oben zu betrachten. Das Bilderbuchkino ist für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren geeignet.

Von Mark Bode