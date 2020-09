Jeinsen/Schulenburg

Kurz bevor der Rat der Stadt am Donnerstag, 10. September, über den interfraktionellen Antrag zum Erhalt der Leinetalschule entscheidet, haben sich noch einmal zahlreiche Institutionen und politische Vertreter zu Wort gemeldet. In dem von 15 Ratsvertretern aus fünf Fraktionen unterzeichneten Antrag wird auch die Festlegung des Standorts Süd für die neue Grundschule in Schulenburg gefordert. Lesen Sie hier die Standpunkte im Überblick:

Stadtelternrat: Der Stadtelternrat für alle Schulen im Stadtgebiet befürwortet den interfraktionellen Antrag. „Die Diskussion um den neuen Schulstandort in Schulenburg hat gezeigt, dass es richtig ist, den Ratsbeschluss, die Leinetalschule zu schließen, zu überdenken“, teilt die Vorsitzende Frauke Schnackenberg mit. Der Elternrat spricht sich für kleine und überschaubare Strukturen an kleinen Schulen aus, die Inklusion gut umsetzen und die Stärken und Schwächen der Schüler gezielt fördern und fordern können. Zudem stärke eine Schule vor Ort das Engagement und den Zusammenhalt der Menschen in den Stadtteilen und halte sie lebendig. Kleine Schulen könnten bei unvorhergesehenen Ereignissen wie einer Pandemie außerdem flexibler reagieren und seien im dörflichen Umfeld in „verlässliche Strukturen und feste Beziehungsnetze eingebunden“.

Ortsbürgermeister befürworten den interfraktionellen Antrag

Ortsbürgermeister aus Jeinsen und Schulenburg: Die Ortsbürgermeister aus Jeinsen, Günter Kleuker (UWJ), und aus Schulenburg, Svenja Blume (UWG), sowie der Ortsvorsteher von Vardegötzen und Thiedenwiese, Dirk Meyer (UWJ), appellieren gemeinsam an den Rat der Stadt, dem interfraktionellen Antrag zuzustimmen. Die beiden Bürgerinitiativen aus Jeinsen und Schulenburg sowie alle Vertreter der beiden Ortsräte sind für diesen Antrag. Blume, Kleuker und Meyer weisen darauf hin, dass die Bürgerinitiative aus Jeinsen ein „überzeugendes Zukunftsmodell für die Leinetalschule“ erstellt hat. Kritisiert wird, dass die Stadtverwaltung bisher kein externes Gutachten der Wirtschaftlichkeit für den Erhalt der Schule vorgelegt habe. „Will sich der Rat wirklich gegen so eine breite Mehrheit stellen, ohne über belastbare Fakten zu verfügen?“, fragen die drei politischen Vertreter, die alle auch Mitglied im Rat der Stadt sind.

Sebastian Krüger, CDU-Ortsratsmitglied in Jeinsen: Krüger unterstützt den Antrag. „Die Orte Jeinsen und Schulenburg haben gemerkt, wie belastend die Auseinandersetzung war. Mit dem interfraktionellen Antrag können wir diese Belastung hinter uns lassen und endlich wieder voller Zuversicht in die Zukunft blicken“, sagt er. Krüger wünscht sich vom Rat der Stadt Rückendeckung für das Engagement der Jeinser für ihre Schule. Er kritisiert, dass die von der Verwaltung vorgelegten Zahlen von Teilen der Politik nicht angemessen hinterfragt wurden und nicht „alle zur Diskussion stehenden Optionen berücksichtigt“ worden seien. Somit gebe es weder rationale noch finanzielle Gründe die Leinetalschule zu schließen.

CDU-Fraktion im Ortsrat Hüpede: Margret Zieseniß und Horst Dobslaw sprechen sich als CDU-Vertreter im Ortsrat Hüpede für den Antrag aus. Beide sehen in der Diskussion auch „wichtige Auswirkungen“ für ihre Ortschaft. „Wir stehen vor der Frage, wie wir als Kommunalpolitiker generell kleine Grundschulstandorte sehen, die eine stabile Schulentwicklungsplanung aufweisen“, sagt Dobslaw. Aus seiner Sicht sind kleine Grundschulorte eine große Bereicherung und häufig auch sozialer Mittelpunkt. Zieseniß und Dobslaw haben dabei auch die eigene Grundschule in Hüpede im Blick. „Dort wird hervorragende Arbeit geleistet“, sagen Dobslaw und Zieseniß gemeinsam.

Axel Steding fordert den Blick auf die ganze Stadt Pattensen

Axel Steding, SPD-Ortsratsmitglied in Pattensen-Mitte: Axel Steding ist nach eigener Aussage wütend. Der Pattenser spricht sich gegen den interfraktionenellen Antrag aus. Er befürchtet, dass viele Ratsmitglieder sich zurzeit für das Wahljahr 2021 positionieren. „Man möchte die nächsten fünf Jahre im Rat sitzen, Wohltaten verteilen und Anerkennung dafür bekommen, bei Einweihungen in die Kameras lächeln und sich am nächsten Tag in der Zeitung bewundern – da werden gern alle Wünsche der Wähler und Wählerinnen erfüllt“, sagt er. Steding weist jedoch auf den defizitären Haushalt der Stadt hin. „ Pattensen ist pleite. Nicht ’gerade kein Bargeld in der Tasche, aber ich habe die Karte dabei’, sondern richtig pleite“, sagt er.

Der SPD-Ortsratsvertreter kritisiert, dass niemand mehr das große Ganze im Blick habe, sondern nur noch „Lobby- und Kirchturmpolitik“ dominierten. Jede Entscheidung, die Geld koste, müsse auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft werden. Eine Grundschule in jedem Ortsteil wäre schön, doch die Stadt könne sich das nicht leisten. Für die nächste Wahlperiode brauche Pattensen mutige Ratsmitglieder. „Mutig genug, unpopuläre Entscheidungen zu treffen und Einschnitte zu machen. Mutig genug, nein zu sagen“sagt Steding.

Der Rat der Stadt tagt am Donnerstag, 10. September, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule. Um die vorgeschriebenen Abstände zum Schutz vor dem Coronavirus einhalten zu können, sind maximal 20 Besucher erlaubt. Diese müssen sich zuvor im Rathaus unter der Telefonnummer (05101) 10010 anmelden.

