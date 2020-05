Jeinsen/Schulenburg

Der Streit um den Standort für die neue Grundschule in Pattensen-Schulenburg droht, die Nachbarorte zu spalten. Das fürchten zumindest Günter Kleuker, Ratsmitglied und Ortsbürgermeister von Jeinsen, sowie Anja Mohr und Jens Höfer von der Bürgerinitiative (BI) Schule vor Ort. Kleuker, Mohr und Höfer hatten jetzt in der Hoffnung zum Pressegespräch gebeten, mehr Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen.

Der Rat der Stadt Pattensen hat entschieden, dass die Grundschule Jeinsen aufgegeben wird – nach heftigen Protesten aus dem Dorf. Es soll eine gemeinsame größere Schule in Schulenburg gebaut werden, in der auch die Kinder aus Jeinsen, Vardegötzen und Thiedenwiese Platz haben.

Bürger aus Schulenburg sammeln Unterschriften

Der Rat hat sich für den sogenannten Standort Nord entschieden, am Ortseingang von Schulenburg Richtung Jeinsen. Inzwischen hat sich eine Bürgerinitiative gebildet, die erreichen will, dass die Schule am Standort Süd errichtet wird – in der Nähe des TSV Schulenburg. Derzeit sammelt diese Initiative Unterschriften für ein Bürgerbegehren, um den Standort Süd durchzusetzen.

Mohr, Kleuker und Höfer sind für den Standort Nord, weil dieser zentraler liegt und von Jeinsen sowie von Schulenburg aus gut zu erreichen ist. „Es würde auch von Wertschätzung gegenüber dem Rat der Stadt zeugen, wenn eine Entscheidung respektiert wird, die der Rat nach sachlicher Abwägung getroffen hat“, sagt Ratsmitglied Kleuker.

Enttäuschung über einseitige Liste

Mohr, Kleuker und Höfer sind enttäuscht von der Initiative, die jetzt für den Standort Süd kämpft. Während die Aktiven vor dem NP-Markt in Schulenburg und auch von Haus zu Haus Unterschriften für ihr Anliegen sammeln, wird auch ein Flyer mit dem Titel „Die Standorte Nord und Süd im Vergleich“ verteilt. Dabei sind für Süd 15 positive Argumente aufgeführt und ein negatives, für Nord findet sich dagegen ein einziges positives Argument neben sieben negativen. Diese sehr unterschiedlichen Listen werden auch über die sozialen Medien verbreitet.

„Diese Liste erschien uns einseitig pro Süd“, sagt Kleuker, „deshalb haben wir uns hingesetzt und selbst eine Liste für den neuen gemeinsamen Schulbezirk geschrieben.“ Diese neue Aufstellung, die sich ebenfalls in den sozialen Medien findet, zeigt eine Ausgewogenheit der Argumente. Denn auch, wenn sie selbst den Standort Nord für die bessere Wahl halten, haben Mohr, Kleuker und Höfer beinahe gleich viele Pro- und Kontra-Argumente für beide Standorte gefunden.

Wer unterschreibt, sollte sich informiert haben

Die Reaktion auf ihre Initiative sei „sehr positiv“ gewesen, berichtet Höfer. „Viele sind richtig dankbar“, sagt Mohr, „dass mal jemand sagt: ,So viele Nachteile hat Nord ja gar nicht.’“ Sie hat ebenso wie ihre Mitstreiter die Befürchtung, dass einige ihre Unterschrift für ein Bürgerbegehren geben, ohne wirklich umfassend informiert zu sein. „Man sollte wissen, was es für Konsequenzen hat, wenn man unterschreibt“, sagt Kleuker.

Ihm sei es sehr wichtig, dass kein Streit zwischen den Orten besteht, betont der Ortsbürgermeister. „Wir suchen das Gespräch mit den Initiatoren des Bürgerbegehrens“, kündigt Höfer an. „Wir wollen zusammen wachsen.“

