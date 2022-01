Koldingen

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 443 in Koldingen am Freitagvormittag sind zwei Menschen verletzt worden. Zwei Autos sind zusammengeprallt. Da der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet wird, kommt es zu stockendem Verkehr und Staus.

Der Unfall auf der B443 ereignete sich am Ortsausgang von Koldingen in Richtung Laatzen. Quelle: Torsten Lippelt

Laut Polizei geschah der Unfall gegen 11.20 Uhr am Ortsausgang von Koldingen in Richtung Laatzen. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein 67-jähriger Volvo-Fahrer in Richtung Laatzen unterwegs, als er sich plötzlich unwohl fühlte, die Spur verriss und in den Gegenverkehr kam.

Der Unfall geschah am Freitagvormittag auf der B443 in Koldingen. Quelle: Torsten Lippelt

Dort prallte der Volvo mit einem Golf zusammen, den eine 67-Jährige lenkte, die in Richtung Pattensen fuhr.

Dieses und das andere Unfallauto musste abtransportiert werden. Quelle: Torsten Lippelt

Unfall: Autos auf B443 in Koldingen müssen abtransportiert werden

Fahrer und Fahrerin wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro. Beide Wagen mussten abtransportiert werden.

Von Torsten Lippelt und Andreas Zimmer