Pattensen-Mitte

Die Verkehrssituation im Pattenser Gewerbegebiet rund um die Ludwig-Erhard-Straße ist ein gleichermaßen großes Ärgernis für Unternehmen wie für Nutzer des Wertstoffhofs. Aus diesem Grund haben nun Heiko Probst, Roman Dobberstein, Frank Schunder und Georg Thomas von der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) in Pattensen das Gespräch mit Anliegern der Straße gesucht.

Bei Geschäftsführer Frank Schunder von der Spedition Meyer-Koldingen geht es in erster Linie um Probleme bei der An- und Abfahrt zu seinem Grundstück, die durch Warteschlangen zum Wertstoffhof, aber auch durch Lastwagen und Anhänger in Parkbuchten entstehen. „Die Straße ist sowieso schon eng im Begegnungsverkehr“, sagt Schunder. Sein Nachbar gegenüber, Werner Gottenströter, Geschäftsführer der Firma Wackerhagen, beklagt, dass vor seinem Innenausbauunternehmen regelmäßig Lkw-Anhänger stehen, die das Firmengebäude zu großen Teilen verdecken. „Uns haben deswegen bereits Kunden erst nach langem Suchen gefunden.“

Staus vor allem dienstags und sonnabends

Vor allem dienstags und sonnabends kommt es vor dem Wertstoffhof regelmäßig zu langen Staus, die teils bis an die B-443-Ampelkreuzung reichen. Sattelzüge und Lkw-Auflieger, die oft beidseitig dort und in den Nebenstraßen abgestellt sind, verengen den Straßenraum. Damit behindern sie das Rangieren und die Zufahrt zu den Firmengrundstücke und das Ausweichen im Begegnungsverkehr.

Viele der Fahrzeuge und Anhänger gehören zum Fuhrpark der Mohammad Spedition. Inhaber Ayaz Mohammad kann die Kritik nachvollziehen, verweist jedoch darauf, dass die Parkbuchten von seinem Unternehmen laut Straßenverkehrsordnung genutzt werden dürfen und seine Fahrzeuge regelmäßig bewegt werden. „Wenn ich gebeten werde, irgendwo nicht mehr zu parken, weise ich meine Fahrer darauf hin. Und wenn ich eine passende Gewerbefläche für einen eigenen großen Betriebshof in Pattensen kaufen könnte, würde ich das gern tun. Aber es gibt hier nichts – und ich brauche Platz“, sagt der Spediteur, dessen Fuhrpark 40 Fahrzeuge zählt. Einige stünden aktuell sogar in Laatzen und auf dem Expo-Ostgelände.

Heiko Probst (von links), Werner Gottenströter, Friederike Gottenströter-Kairies, CDU-Regionskandidatin Stefanie Behrends, Georg Thomas, Frank Schunder und Roman Dobberstein unterhalten sich über Probleme mit dem fließenden und ruhenden Verkehr im Gewerbegebiet Pattensen-Mitte. Quelle: Torsten Lippelt

Die Mitglieder der Mittelstandsunion – der frühere CDU-Mittelstandsvereinigung – haben einige Vorschläge gemacht, um die Lage zu verbessern, stoßen dabei jedoch auf Widerstand. So erteilen sowohl die Region Hannover als auch die Stadt Pattensen der Idee eine Absage, die Bauaufsicht solle ein Zuparken des Verkehrsraums durch die Spedition verhindern. Die Parkbuchten stünden wie allen anderen Verkehrsteilnehmern auch den Lkw und -Aufliegern zur Verfügung, solange die Fahrzeuge regelmäßig bewegt werden, sagt Stadtsprecherin Andrea Steding. „Unser Ordnungsdienst achtet darauf, dass dies geschieht.“ Die Stadt habe verkehrstechnisch ihr Möglichstes getan.

MIT schlägt längere Öffnungszeiten am Wertstoffhof vor

Die beste Lösung aus MIT-Sicht ist mittelfristig die Verlegung oder Erweiterung des Wertstoffhofes. Kurzfristig helfen könne eine Entzerrung der Öffnungszeiten des Wertstoffhofs. „Für Berufstätige wäre es besser, wenn es noch einen weiteren langen Tag gibt. Das würde die Lage sicher etwas entspannen“, sagt der MIT-Vorsitzende Martin Jausch. Zu den weiteren Anregungen zählen temporäre Lkw-Parkverbote und die Verlagerung des Containeraustauschs auf dem Wertstoffhof auf Termine außerhalb der Öffnungszeiten.

Vor allem dienstags wird es auf der Ludwig-Erhard-Straße zum Wertstoffhof von Aha oft eng im Gegenverkehr. Quelle: Torsten Lippelt

Der weiteren MIT-Idee, den Helweg zwischen Johann-Koch-Straße und Ludwig-Erhard-Straße als Anlieferweg zum Wertstoffhof zu nutzen – statt der dafür im April 2019 eingerichteten Extraspur auf der Ludwig-Erhard-Straße –, erteilt Stadtsprecherin Steding einen Dämpfer. „Im Rahmen der geplanten Gewerbegebietserweiterung gehört der Weg dann zu einem Firmengrundstück.“ Bereits vor mehreren Wochen hatte Marcel Lachmann, Disponent bei der Spedition Meyer Koldingen, alternativ dazu die Walter-Bruch-Straße als Entlastungsroute bis zur Extra-Anlieferspur ins Gespräch gebracht.

So ruhen erst einmal alle Hoffnungen auf dem geplanten Bebauungsplan Gewerbegebiet Pattensen-Mitte – sei es für eine Verlegung des Wertstoffhofs dorthin oder für eine Flächenerweiterung der Spedition von Ayaz Mohammad. Die Hannover Region Grundstücksgesellschaft (HRG) hat 2020 mit der Planung für ein rund 21 Hektar großes Grundstück nördlich der Ruther Straße begonnen, das an das Gewerbegebiet angrenzt. Wegen möglicher archäologischer Sondierungen und Umweltschutzbelange könnte die Entwicklung allerdings noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Von Torsten Lippelt