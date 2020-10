Pattensen-Mitte

Die Stadtverwaltung will die Steinstraße und den zum alten Rathaus führenden Burgweg sanieren lassen. Damit wird voraussichtlich auch das seit zehn Jahren laufende Altstadtsanierungsprogramm abgeschlossen.

Eigentlich sollte die vor wenigen Monaten beendete Sanierung der Talstraße bereits den Abschluss des Sanierungsprogramms bilden, doch dann drängte sich noch eine weitere Maßnahme auf. „Wir haben die Kanäle in der Steinstraße prüfen lassen, die müssen in jedem Fall modernisiert werden“, teilt der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, mit. Im Zuge dessen sei es sinnvoll, die Straße gleich mit zu erneuern. Um das Bild einer frisch sanierten Altstadt zu vervollständigen, werde auch der Burgweg gleich noch mitsaniert.

Neue Straßen und Kanäle

Müller hat für die Sanierung für den neuen Doppelhaushalt fast eine Million Euro angemeldet: 500 000 Euro für das kommende Jahr und 450 000 für 2022. Während die Stadt für die Kanalsanierung selbst aufkommen muss, werden Straßensanierungen zu einem Drittel vom Bund, vom Land und von der Stadt getragen.

Die Details bereiten Müllers Mitarbeiter gerade in einer Vorlage für die Sitzung des Ortsrats Pattensen-Mitte am Donnerstag, 5. November, um 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule vor. Anschließend wird das Thema auch noch in den Fachausschüssen und im Rat besprochen. Danach sei auch eine Anliegerversammlung geplant.

Auch der Burgweg soll saniert werden. Quelle: Torsten Lippelt

Sollten die gewählten Ratspolitiker zustimmen, könnte nächstes Jahr mit der Planung und womöglich auch schon mit der Sanierung begonnen werden. „Der Neubau der Grundschule Pattensen und der Turnhalle werden in der ersten Jahreshälfte abgeschlossen. Dann wird die Steinstraße auch nicht mehr für den Verkehr der Fahrzeuge für die Baustelle benötigt“, sagt Müller.

Stadt kann Programm beenden

Die Stadt hat es selbst in der Hand, das Altstadtsanierungsprogramm zu beenden. „Wir haben eine Sanierungssatzung, die der Rat aufheben wird, wenn keine weiteren Sanierungen nötig sind“, sagt Müller. Der damalige Bürgermeister Günter Griebe hatte im März 2010 den Vertrag über die Altstadtsanierung mit dem Träger BauBeCon unterschrieben.

In dem 22 Hektar umfassenden Gebiet sind seitdem zahlreiche Straßen saniert worden. Auch private Anlieger haben die Fördermöglichkeiten genutzt und ihre Häuser überarbeiten lassen. Solange die Sanierungssatzung noch besteht, ist dies auch weiterhin möglich. Insgesamt 92 Häuser in dem Areal stehen unter Denkmalschutz.

An den Sanierungen der Straßen mussten sich die Eigentümer der anliegenden Grundstücke finanziell nicht beteiligen. Jedoch müssen sie nach dem noch zu beschließenden Ende der Sanierungssatzung die Wertsteigerung ihrer Grundstücke ausgleichen.

Höhe der Wertsteigerung unklar

Auf die Höhe der Zahlungen hat die Stadt keinen Einfluss. Diese wird von einem Gutachterausschuss des Katasteramts festgelegt. Der Ausschuss hat den Wert der Grundstücke vor der Sanierung ermittelt und wird diesen nach Abschluss des Altstadtsanierungsprogramms erneut bestimmen. Die Differenz müssen die Grundstückseigentümer dann zahlen.

Von Tobias Lehmann