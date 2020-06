Schulenburg

Die Hoffnungen auf Storchennachwuchs in Pattensen-Schulenburg haben sich nicht erfüllt. Zumindest nicht für dieses Jahr. Doch es gibt laut Meinung eines Storchenexperten gute Aussichten, dass es im kommenden Jahr klappt.

Ein Storchenpaar hatte sich zur Freude vieler Schulenburger auf dem Dach des ehemaligen Pfarrhauses an der Schulstraße niedergelassen. Nach Angaben von alteingesessenen Einwohnern war es das erste Mal seit gut 60 Jahren, dass Störche ein Nest in dem Ortsteil bezogen haben.

Hausbesitzer installiert Brutplatz auf Dach

Ihre Wahl fiel nicht zufällig auf dieses Dach: Rainer Ewler, der neue Besitzer des alten Hauses, hatte 2017 noch vor der umfassenden Renovierung des Gebäudes einen Brutplatz auf das Dach montiert. In den vergangenen Jahren hatten dort und auf benachbarten Dächern immer mal wieder Störche gerastet. Für den vorgebauten Horst hatte sich aber keiner der Vögel interessiert.

Bis zu diesem Frühjahr: Ab Mitte April war ein Storchenpaar zu beobachten, wie es das Nest weiter auspolsterte und sich mit lautem Klappern paarte. Knapp fünf Wochen seien die Vögel dabei zu sehen gewesen, berichtet Ewler. Er zog den Storchenexperten Manfred Weinhold vom Nabu aus Gronau zu Rate. Der stellte mit den Feldstecher fest, dass das beringte Männchen zuerst auf der Insel Hiddensee in Mecklenburg-Vorpommern registriert worden ist. Das Weibchen trägt keinen Ring.

Vögel haben das Interesse verloren

Doch nun hat sich die Hoffnung auf den ersten Storchennachwuchs nach Jahrzehnten in Schulenburg nicht erfüllt. „Leider kam es nicht zu Ei-Ablage“, berichtet Ewler. Es sei zu merken, dass die beiden Vögel zusehends das Interesse am Horst verlieren. Er kann sie aber noch ab und an der nahe gelegenen Leine auf Futtersuche beobachten.

Ewler hat sich mit seinen Beobachtungen an Reinhard Löhmer gewandt, den Weißstorchbeauftragten der Region Hannover. Der Experte fand aufgrund der Tatsache, dass das Paar keine Eier gelegt hat, die Interpretation ziemlich eindeutig: „Bei den beiden Störchen handelt es sich um ein sogenanntes Verlobungspaar an der Grenze zur Geschlechtsreife.“ Die Geschlechtsorgane seien noch nicht in Funktion. „Viele andere Verhaltensweisen wie Nestbau und Kopula dagegen ja.“

Stochenpaar wird wohl nach Schulenburg zurückkehren

Löhmer hat beobachtet, dass es in diesem Jahr besonders viele solcher Paare gibt. Auffällig sei auch, dass diese jungen Störche früher aufgetaucht sind als in den Vorjahren. Normal sei bisher gewesen, dass solche Paare Mitte/Ende Mai aufgetaucht sind.

Störche führen „eine Einjahresehe und keine Dauerehe“, teilte Löhmer mit. „Sie sind aber sehr ortstreu, sodass man davon ausgehen kann, dass das Paar im kommenden Jahr zurück nach Schulenburg kommt und es dann eventuell eine erfolgreiche Brut gibt.“

Das Koldinger Storchenpaar Koldi und Poldi zieht drei Junge in seinem Horst auf. Quelle: Torsten Lippelt

In Koldingen sind Junge geschlüpft

Gute Nachrichten für Storchenfreunde gibt es allerdings aus Koldingen. Dort füttert das liebevoll „Koldi“ und „Poldi“ genannte Storchenpaar derzeit drei Junge. Das beringte Männchen Poldi und das Weibchen Koldi, das keinen Ring trägt, hatten im vergangenen Jahr zum ersten Mal in Koldingen gebrütet und zwei Junge aufgezogen. Sie nutzen dazu eine Nisthilfe, die eine Grundstückseigentümerin am Jeinser Weg auf einem hohen Mast hat installieren lassen. Wie alteingesessene Koldinger im vergangenen Jahr berichteten, war es das erste Mal seit den Fünfzigerjahren, dass im Dorf ein Storchenpaar gebrütet hat.

Die drei stets hungrigen Jungstörche in Koldingen warten auf die Rückkehr eines Elternteils mit Futter. Quelle: Torsten Lippelt

Von Kim Gallop