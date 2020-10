Pattensen

Verkehrsteilnehmer müssen sich im nordöstlichen Pattensen von Montag, 12. Oktober, an auf Behinderungen einstellen. Die Verbindungsstraße zwischen Reden und Koldingen soll für voraussichtlich eine Woche gesperrt werden. Das hat auch Auswirkungen auf den Busverkehr. Es ist eine überraschende Maßnahme.

Es habe noch immer keine offizielle Information gegeben, kritisiert der SPD-Ratsherr Matthias Friedrichs, dabei würden die Sperrschilder mit der Datumsangabe 12. bis 16. Oktober schon bereitliegen. Er sei deshalb mehrfach von Bürgern angesprochen worden und habe am Wochenende versucht, Informationen einzuholen. „Es gibt einen gewissen Aufruhr im Ort, auch weil einige Bürger auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind“, sagt Friedrichs.

Enercity plant Reparaturarbeiten

Der Grund für die Sperrung der Regionsstraße seien Reparaturarbeiten des Versorgers Enercity, teilt Pattensens Stadtsprecherin Andrea Steding am Sonntag auf Anfrage mit. Für weitere Nachfragen verwies sie auf den Versorger Enercity und die Region Hannover.

Wie die Üstra am Sonntag über Twitter mitteilte, würden die Haltestellen der Buslinie 346 Pattensen/ Schöneberger Straße, Reden/Harkenblecker Straße sowie Reden/Ihssengasse vorübergehend entfallen. Die Haltestelle Koldingen in Richtung Messe-Ost wiederum werde an die Haltestelle der Linie 340 verlegt.

Friedrichs : „Bürgernähe sieht anders aus“

Er ärgere sich über die kurzfristige Ankündigung, sagt Friedrichs. „Bürgernahe und transparente Informationspolitik sieht anders aus, zumal hier eine nicht geringe Zahl von Pendlern betroffen ist, die am Montag und die Tage danach massive Schwierigkeiten haben wird“ Enercity sowie die Pressestellen der Region und der Üstra waren am Sonntag nicht zu erreichen.

Von Astrid Köhler