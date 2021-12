Pattensen

Weihnachten gilt als das Fest der Liebe. Familien kommen zusammen, um eine schöne, besinnliche Zeit miteinander zu verbringen. Doch dieser Vorsatz hält manchmal nicht lange – und an den Feiertagen gibt es Streit. Kann man das vermeiden? Oder ist Streiten womöglich durchaus sinnvoll? Wenn ja, in welchem Rahmen? Diese Fragen beantwortet Pattensens Schiedsfrau, die Mediatorin Petra Kniesburges.

Frau Kniesburges, wie kann man Streit an den bevorstehenden Feiertagen vermeiden?

Das Problem aus meiner Sicht sind die falschen beziehungsweise überhöhten Erwartungen. Verschiedene Familienmitglieder kommen zusammen und glauben, es muss dann alles harmonisch ablaufen. Das Bedürfnis ist zu diesen Tagen besonders ausgeprägt.

Das sehen Sie als problematisch an?

Ja, weil dadurch oft Drucksituationen entstehen. Und die Gefahr steigt, dass die Lage eskaliert. Man glaubt, man müsse des Friedens willen ruhig bleiben und könne nichts sagen, regt sich innerlich aber auf, und der Stresslevel steigt.

„Harmonie bedeutet nicht, dass man sich nichts sagen darf“

Was raten Sie also?

Ich frage mich, warum Streiten so negativ behaftet ist. Ich finde eine gute Streitkultur eher positiv. Wenn man sich austauscht, zeigt das, dass ich mein Gegenüber respektiere und wahrnehme. Ich interessiere mich für das, was der andere denkt. Man sollte es so betrachten: Du bist mir so wichtig, dass ich mit dir in den Diskurs gehe. Ich rate deshalb: Traut euch, euch zu streiten. Seid mutig. Harmonie bedeutet nicht, dass man sich nichts sagen darf. Ein weiterer Tipp: Die brisantesten Themen sollte man wohl unterjährig klären, um friedliche Weihnachten zu erleben.

Fest mit überhöhten Erwartungen: Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa (Symbolfoto)

Wie sollte ein Streitgespräch ablaufen?

Das Wichtigste ist, dass man nicht persönlich verletzend wird. Und man muss dem anderen zuhören. Außerdem sollte man nicht jedes Gegenargument als persönlichen Angriff werten. Es ist klar: Jeder Mensch kann eine eigene Meinung haben. Die respektiere ich und frage nach, warum er oder sie diese Ansicht vertritt. „Wie kommst du darauf, so zu denken?“ Und Gelassenheit und Humor helfen. Allgemein wird dies als Plus-plus-Haltung bezeichnet: Ich bin okay, du bist okay. Eine andere Meinung bedeutet nicht, dass der Mensch dahinter schlecht ist.

„Schreien ist keine Lösung“

So etwas kann aber auch schiefgehen, oder?

Natürlich. So ein Streitgespräch klappt nicht unbedingt immer. Und manchmal fällt es den Beteiligten schwer, tatsächlich ruhig zu bleiben und die eben genannten Dinge zu berücksichtigen. Ich sage immer: Schreien ist keine Lösung. Nur weil man laut ist, hat man nicht Recht. Mein Tipp: Bleibt immer ruhig.

Was sollte man tun, wenn man merkt: Hoppla, es wird ganz schön hitzig.

Es kann durchaus hilfreich sein, in so einer Situation zu sagen, ich gehe mal eine Runde um den Block, sammele meine Gedanken ein wenig und komme dann mit einem – im wahrsten Sinne – kühlen Kopf wieder zurück. Es wäre auch vorteilhaft, sich selbst zu hinterfragen und versuchen, von außen auf die Situation zu schauen: Habe ich dafür gesorgt, dass der andere sich aufregt? Wenn man das Gefühl hat, dem Gegenüber zu nahe getreten zu sein und sie oder ihn mit den Worten verletzt zu haben, sollte man sich einfach entschuldigen. Es bricht sich niemand ein Zacken aus der Krone, wenn man das tut.

Das ist Petra Kniesburges Petra Kniesburges (53) ist in einer Großfamilie mit sechs Geschwistern in Westfalen aufgewachsen. Nach dem Studium der Wirtschaftspädagogik in Göttingen war sie viele Jahre als Personalentwicklerin und Führungskraft in unterschiedlichen Unternehmen tätig. 2006 kam sie als Beraterin zu den Themen Kommunikation, Zusammenarbeit und Führung nach Hannover und ist seit 2009 selbstständige Unternehmensberaterin im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung mit den Schwerpunkten Coaching und Mediation mit eigenem Büro in Pattensen. Ehrenamtlich ist sie unter anderem als Mediatorin bei dem Verein Waage in Hannover und seit 2015 als Schiedsfrau der Stadt Pattensen tätig. Sie hat zudem die Initiative „Heb’s auf“ gestartet.

Wie wichtig ist die Körpersprache bei so ein Gespräch?

Mit dem Körper kann man viel aussagen. Wenn man selber merkt, dass man angespannt und nach vorne gelehnt ist und sich an die Tischkante krallt, sollte man sich einfach mal zurücklehnen. Das hilft, um einer Eskalation vorzubeugen.

Kühlen Kopf bewahren: Eine Runde um den Block zu gehen kann helfen, Abstand zu gewinnen und sich selbst kritisch zu hinterfragen. Quelle: Hendrik Schmidt/dpa (Symbolfoto)

Wie ist es mit einem schnellen Themenwechsel?

Das ist keine Lösung. Denn das Problem oder die Diskussion steht weiterhin im Raum. Lieber mal eine Pause einlegen, aber die Sache nicht einfach totschweigen. Es wird ohnehin irgendwann wieder an die Oberfläche kommen.

Gibt es Tabuthemen für die Weihnachtstafel?

Es gibt wohl Themen, die etwas heikler sind. Aber das muss man für sich entscheiden. Ich sehe für eine Diskussion nur als Tabu einen Zwang. Wenn jemand aktuell keine Lust auf ein Gespräch hat, dann trotzdem damit anzufangen – das sollte man vermeiden.

„Nur, weil Weihnachten ist, muss man sich nicht zwingend sehen“

Welche Einstellung könnte noch hilfreich sein für ein gelungenes Weihnachten?

Ich bin der Auffassung, dass man davon wegkommen sollte, an den Feiertagen zwingend alles gemeinsam erledigen zu müssen. Es schadet nicht, wenn jemand sich mal auf die Couch setzt und einfach in Ruhe ein Buch liest, während andere Gesellschaftsspiele spielen. Oder man muss nicht zwingend die ganze Familie an diesen Tagen vom 24. bis 26. Dezember abklappern. Das führt nur zu Stress. Meine Mutter sagt immer: Es ist egal, wann ich sie besuche. Nur, weil Weihnachten ist, muss man sich nicht zwingend sehen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie sehr freuen Sie sich auf die Weihnachtstage?

Ich sage offen: Ich freue mich an Weihnachten zweimal: Einmal, wenn ich mit der eigenen Familie zusammenkomme und dann, wenn ich wieder fahre. Ich darf auch sagen, dass ich es anstrengend finde. Ich lebe sonst mit meinem Partner alleine zusammen und treffe dann plötzlich auf eine Großfamilie. Das ist eine Herausforderung. Aber eine, die ich immer wieder gerne annehme.

Von Mark Bode