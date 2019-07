Pattensen

Mit einer aufschlussreichen Ferien-Lektüre hatte Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann die Ratsmitglieder in die Sommerpause verabschiedet. Sie gab allen ein Schreiben zur Kenntnis, dass sie als Bürgermeisterin von der Kommunalaufsicht der Region Hannover erhalten hatte. Darin ging es um das heikle Thema Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs).

Gemäß der Strabs, die auch im Stadtgebiet von Pattensen gültig ist, müssen sich Anlieger finanziell beteiligen, wenn eine Straße von der Stadt grunderneuert wird. Das kann eine große finanzielle Belastung für Haus- oder Grundstückseigentümer bedeuten. Deshalb wird vielerorts, so auch in Pattensen, diskutiert, die Strabs abzuschaffen.

Kommunalaufsicht sieht Abschaffung der Strabs kritisch

Die Kommunalaufsicht sieht die Abschaffung kritisch, hießt es in dem Schreiben. Diese sei ein langjähriges und etabliertes Instrument, Aufgaben der Gemeinde zu finanzieren. Die Behörde werde in jedem Fall darauf dringen, dass die Beträge, die durch die Abschaffung der Strabs fehlen, entsprechend kompensiert werden.

Dabei werde sie sich „mit der konkreten finanziellen Situation der jeweils betroffenen Stadt oder Gemeinde“ befassen. Die Stadt Pattensen ist finanziell verschuldet. Die Kommunalaufsicht, die im Ernstfall die Abschaffung der Strabs verhindern könnte, erinnert auch daran, dass in vielen Kommunen in den kommenden Jahren viel in Schulen oder Feuerwehren investiert werden muss. Das trifft auch auf Pattensen zu.

