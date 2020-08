Pattensen

Die Mitglieder der Pattenser Studiengruppe Zeichnen haben den Erlös ihrer selbst gestalteten Kalender und Karten des vergangenen Jahres in Höhe von 1500 Euro an drei Einrichtungen im Stadtgebiet gespendet. Je 500 Euro bekamen der Verein Mobile für ein neues Regal, das ehrenamtliche Wegeteam der Stadt für eine neue Bank im Fuchsbachtal und die Stadtbücherei, die sich nach ihrem Umzug in den Neubau der Grundschule Pattensen davon neue Medien kaufen kann.

Kalender für 2021 sind ab Ende August zu kaufen

Der Verkauf der Kalender 2020 liege schon einige Monate zurück. Doch wegen des Coronavirus habe sich die Geldübergabe einige Monate verzögert, teilt Christiane Zeddies für die Studiengruppe mit. Die Arbeiten am Kalender für das Jahr 2021 sind bereits abgeschlossen. Die Kalender sollen ab Ende August beim Café Zum Dänen, in der Buchhandlung Die Bücherecke und in der Patchworkdiele in Jeinsen zu kaufen sein. Der Erlös wird im nächsten Jahr wieder an Einrichtungen in Pattensen verteilt.

Von Tobias Lehmann