Hüpede

Der Sturm Ylenia hat am frühen Donnerstagmorgen auch in Pattensen gewütet: An der Oerier Straße war gegen 5.20 Uhr ein Baum umgestürzt. Äste hätten auf die Fahrbahn geragt, berichtet Stadtbrandmeister Henning Brüggemann. Die Hüpeder Ortsfeuerwehr wurde umgehend alarmiert und war laut Brüggemann gut eine halbe Stunde damit beschäftigt, mehrere Äste vom Holz abzusägen und die Straße somit wieder frei zu machen. Neun Feuerwehrleute waren bis etwa 6 Uhr morgens im Einsatz.

Von Mark Bode