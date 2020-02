Pattensen

Wegen Sturm „Sabine“ ist die Führung aller acht Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet Pattensen bereits am Sonntag gegen 17 Uhr in Bereitschaft versetzt worden – am Montagnachmittag stand fest: Pattensen blieb weitgehend verschont. Es gab nur zwei kleinere Einsätze.

Die Ortsfeuerwehr Pattensen entfernte am Sonntagabend an der Bahnstraße eine beschädigte Dachrinne von einem Gebäude, bevor diese weitere Schäden verursachen konnte.

In der Nacht zu Montag, gegen 2.30 Uhr, wurden die Einsatzkräfte erneut alarmiert. Ein umgestürzter Baum beziehungsweise mehrere große Äste blockierten die Rudolf-Harbig-Straße auf Höhe des Motorballplatzes und angrenzende Feldwege. Unter der Leitung des Ortsbrandmeisters Ulrich Fleischmann räumten die Einsatzkräfte innerhalb einer Stunde die Verkehrswege wieder frei.

Von Kim Gallop