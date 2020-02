Pattensen-Mitte

Böen in Orkanstärke haben am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in Pattensen-Mitte einen weiteren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Baum drohte auf die Hiddestorfer Straße/Ecke Osterfeldstraße zu fallen. Die Ortsfeuerwehr Pattensen rückte mit zwei Fahrzeugen – der Drehleiter und einem Löschfahrzeug - an und entfernte den Baum. Der Einsatz, an dem fünf Feuerwehrleute beteiligt waren, war innerhalb einer Stunde beendet.

Gefahr im Verzug

Wie Pattensens Stadtfeuerwehrsprecher Thorsten Steiger erläutert, sind die Freiwilligen Feuerwehren angehalten, nur dann einzugreifen, wenn Gefahr im Verzug ist oder Verkehrswege versperrt werden. In diesem Fall habe eine deutliche Gefahr für Autofahrer und auch Fußgänger bestanden.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Pattensen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Kim Gallop