Der neue Superintendent des Kirchenkreises Laatzen-Springe, zu dem auch Pattensen und Hemmingen gehören, hat sich viel vorgenommen. Zunächst will Andreas Brummer den Kirchenkreis kennenlernen und jede der 29 Gemeinden einmal besuchen. „Ich möchte in jeder Gemeinde eine Predigt in einem Gottesdienst halten. Das wird aber kein Projekt von Wochen oder Monaten“, sagt Brummer. Er rechnet damit, dass er mehr als ein Jahr Zeit dafür benötigen wird.

Am vergangenen Sonntag ist Brummer von Regionalbischöfin Petra Bahr vor 50 geladenen Gästen in sein Amt eingeführt worden. Normalerweise passen in die Kirche rund 300 Gäste. Doch das ist zurzeit wegen des Coronavirus nicht möglich. „Die Pandemie hat das Leben aller Menschen verändert. Unsere bestehenden Landkarten für das Leben gelten plötzlich nicht mehr“, sagt Brummer. Auch die Kirche müsse sich auf die neue Situation einstellen.

Brummer lobt die Kreativität der Gemeinden

„Viele Gemeinden sind in dieser Zeit sehr kreativ geworden“, sagt Brummer. So hat die Laatzener St.-Oliver-Gemeinde von Karfreitag bis Ostermontag täglich einen Livestream im Internet geschaltet. Pastorin Christine Behler in Hemmingen hat eine Wäscheleine vor die Kirche gehängt, an die Bürger Zettel mit ihren Sorgen und Wünschen befestigen konnten, die die Pastorin dann in ihr Gebet eingeschlossen hat. „Ich befürworte den Mut für Experimente“, sagt Brummer.

Die Digitalisierung habe während der Pandemie in der Kirche einen großen Schritt nach vorn gemacht. „Ich habe viele Videokonferenzen geführt“, sagt Brummer, der zuletzt als Pastor für Krankheits- und Vakanzvertretung tätig war und zudem das landeskirchliche Projekt „Älterwerden im Pfarrberuf“ betreut hat. Dabei machte er die Erfahrung, dass über digitale Wege verschiedene Dinge schnell besprochen und geklärt werden können. „Allerdings fehlt der ganzheitliche Eindruck einer Situation. Wenn viele Glieder an einem Projekt beteiligt sind und es irgendwo leicht hakt, bekomme ich das in persönlichen Gesprächen vor Ort besser mit“, sagt er. Generell sieht Brummer seine neue Aufgabe zunächst darin, den Gemeindemitgliedern zuzuhören. Für ihn ist die Kirche eine „Agentur der Hoffnung“. „Die Bürger können bei uns zur Ruhe kommen, Kraft tanken, ihr eigenes Hamsterrad anhalten“, sagt der Superintendent.

Weihnachtsgottesdienste werden in der gewohnten Form nicht möglich sein

Wird es dieses Jahr Weihnachtsgottesdienste geben? Brummer sagt, dass dies realistisch betrachtet wegen des Coronavirus nicht möglich sein wird. „Obwohl ich mir das gar nicht vorstellen kann. Wenn die vielen Besucher Heiligabend gemeinsam ,O Du Fröhliche’ singen, ist das jedes Jahr ein ganz besonderer Moment“, sagt er. Vorstellbar seien stattdessen mehrere kleinere Gottesdienste. Möglicherweise könnten Gemeindemitglieder auch in kleinen Formationen durch die Straßen ziehen. Brummer ist sich sicher, dass die einzelnen Gemeinden zu Weihnachten wieder kreative Ideen entwickeln.

Der 55-Jährige wird gemeinsam mit seiner Frau im Oktober in sein neues Haus am Corvinusplatz in Pattensen ziehen. Die Renovierung ist fast abgeschlossen. „Dann ist nach sieben Monaten auch wieder ein Superintendent in Pattensen vor Ort“, sagt Brummer. Zuletzt wohnte dort sein Vorgänger Detlef Brandes, der 2019 nach 15 Jahren in den Ruhestand gegangen ist. Brandes war der erste Superintendent des Kirchenkreises Laatzen-Springe. „Die Fußstapfen sind riesig“, sagt Brummer. Er ist Brandes dankbar dafür, dass dieser sein Wissen auf viele Köpfe verteilt hat. Von der guten Unterstützung seiner Mitarbeiter profitiere er sehr. „Die Mitglieder des Kirchenkreises waren mit der Arbeit von Detlef Brandes zurecht sehr zufrieden. Hoffentlich sind sie das mit der Arbeit des zweiten Superintendenten auch“, sagt Brummer augenzwinkernd.

Von Tobias Lehmann